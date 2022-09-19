Власною думкою про продовження контрнаступу та звільнення територій України від російських загарбників поділився журналіст 24 каналу Олексій Печій. Він же і зробив прогноз щодо того, на що очікувати ворогові взимку.

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Зима близько. Так можна прокоментувати останні обговорення і західних партнерів, і української влади та військових щодо розвитку ситуації на фронті. Зокрема, напередодні Володимир Зеленський знову збирав Ставку Верховного головнокомандувача. Після неї заявив, що жодного затишшя на фронті немає: триває зважена підготовка до наступних наступальних операцій.

Так само аналітики Інституту з вивчення війни запевняють, що окупанти наразі намагаються поступово відступати на Херсонщині. І маємо ще певні успіхи ЗСУ на інших ділянках фронту. Водночас ГУР запевняє, що російські бійці провалили так звану мобілізацію на окупованих територіях Луганщини, а в Маріуполі вони посилили перевірки місцевих, панічно шукаючи диверсантів.

Тим часом сьогодні кілька представників західних партнерів заявили, що на жаль, не певні, що війна може закінчитися швидко. Скоріш за все, вона триватиме й у 2023 році, а чим закінчиться – ніхто не знає. Ба більше, росіяни вдарили напередодні по Південноукраїнській АЕС. Тож на Заході знову заговорили про ядерну загрозу в Україні. Адже ніхто до кінця не розуміє, на що піде загнаний у кут путін.

Тож, про ситуацію на фронті, а також про оцінки та прогнози щодо перебігу подій у найближчому майбутньому – далі і поговоримо.

Ворог готується відступати на Херсонщині

Почну, як завжди, з ситуації на фронті та успіхів ЗСУ. За даними Інституту з вивчення війни, російські війська наразі намагаються здійснити контрольоване відведення сил у західній частині Херсонської області. Це вони роблять для того, щоб уникнути хаотичної втечі, яка характеризувала крах російських оборонних позицій у Харківській області. Мовляв, вороги вивчили урок, а тому готуються тікати організованіше, не залишаючи таку кількість техніки та боєприпасів як це було на Харківщині.

Якщо так, то це дуже показовий епізод. Адже, протягом останніх кількох місяців росіяни значно посилили захід Херсонської області, включно з повітряно-десантними частинами та принаймні деякими підрозділами 1-ї танкової армії. За словами російських пропагандистів та міноборони росії, ці підрозділи – професійніші, добре підготовлені й оснащені. І їх перекидали на Херсонщину саме для того, щоб уникнути втечі. Нібито саме їх готували для відбиття української контратаки.

Ба більше, ці війська зосереджені на відносно невеликій території. Але річ у тім, що у Харківській області ЗСУ знищили інші підрозділи все тієї ж 1-ї танкової армії, захопивши велику кількість техніки. Тобто загалом до професійності цієї армії є низка питань навіть у самих окупантів.

І от за даними Інституту з вивчення війни, український контрнаступ у Херсонській області прогресує. І ці, нібито, елітні російські війська, наразі намагаються не зупинити контрнаступ ЗСУ, чи навіть відбити його. Вони просто прагнуть його уповільнити, щоб мати час для відступу на більш придатні оборонні позиції. Втім, це ще й ознака того, що бойовики так званих "л/днр" деморалізовані ще більше. Тож, аналітики прогнозують звільнення більшої частини правобережжя Дніпра на Херсонщині вже найближчими тижнями.

ЗСУ знищують ворога та пропонують здаватися у полон

І, що важливо, ЗСУ активно продовжують нищити ворожу логістику та місця зосередження російської техніки та живої сили на Херсонщині. І тут є цікава деталь, адже наші військові завдали ударів по складах з боєприпасами та командних пунктах ворога саме у західній частині області. Саме звідти, за даними Інституту з вивчення війни, окупанти можуть готувати відступ.

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони "Півдня" Наталія Гуменюк підтвердила інформацію щодо ситуації в регіоні. На півдні України підрозділи російських окупаційних військ дійсно затиснуті між українськими силами оборони та правим берегом. За її словами, ЗСУ тримають вогневий контроль над переправами та транспортними артеріями через Дніпро. Відповідно, окупантам уже запропонували вихід з окупованих територій у вигляді переходу під егіду міжнародного гуманітарного права. Тобто ворогам просто пропонують здатися.

За словами Гуменюк вже є випадки, коли керівництво російських підрозділів виходить на зв'язок із представниками ЗСУ для того, щоб домовитися про те, щоб скласти зброю. Але ці звернення ретельно перевіряються, оскільки росіяни здатні на провокації. А ще, очевидно, що російське вище командування все ж сподівається до останнього, що їхні бійці не здадуться в полон, а спробують, так би мовити, організовано відступити. Втім, достеменно не зрозуміло, куди вони відступатимуть, якщо всі переправи через Дніпро під вогневим контролем ЗСУ.

Але тут є ще одна важлива деталь. У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська змушують мирних жителів укріплювати російські позиції у Чонгарі на східному кордоні Херсонської області та Криму. А це може свідчити про те, що російські війська створюють оборону в очікуванні контрнаступу українських військ на південь від Дніпра. Тому, схоже, попереду на нас чекають приємні новини з Херсонщини.

Водночас триває наступ ЗСУ на Сході. Українські війська продовжують укріплювати позиції на східному березі річки Оскіл. Напередодні українські сили завдали удару по базі ворогів у Сватовому. А саме це місто служило вузлом російської логістики до Сєвєродонецька. Тож, якщо ЗСУ знищують логістику там, то це погіршує становище ворогів і далі на Сєвєродонецькому напрямку.

Окрім того, напередодні вночі наші військові знищили базу росіян в окупованій Кадіївці, а також техніку й особовий склад ворога на території лісгоспу в Новоайдарі. Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Пізніше стало відомо, що в Кадіївці розміщувалася база бойовиків ПВК "Вагнера".

Путін уже не надіється на регулярне військо

І, як ми з вами вже обговорювали раніше, саме на півночі Луганщини особовий склад ворога у скрутному становищі. Річ у тім, що путін все більше робить ставку на нерегулярні добровольчі батальйони, найманців та бойовиків з так званих "л/днр", а не на звичайні частини та формування збройних сил росії. Адже стосунки диктатора та міноборони, особливо після поразки на Харківщині, сильно погіршилися.

Російські пропагандисти вже розповідають про початок формування та укомплектування 4-го армійського корпусу. Він має складатися з добровольців, яких збирають всі регіони країни-агресорки. Але, як ви пам'ятаєте, на початку вересня путін активно розхвалював бойовиків псевдореспублік, натякаючи, що вони воюють краще за російську армію. Тобто очільник кремля робить ставку на чоловіків з окупованих територій. І наразі експерти зазначають, що саме формування таких розрізнених підрозділів призведе до загальної відсутності згуртованості між силами.

Наприклад, джерела Forbes зазначають, що розхвалений 3-й російський армійський корпус дійсно кидали на захист російських позицій навколо Харківської області під час контрнаступу ЗСУ. Але він, як ми знаємо, не зміг нічого змінити та "розтанув". Про нього чомусь публічно вже не згадують.

Але, відомо, що навіть такі розрізнені підрозділи росії зібрати не вдається. За даними української розвідки, росіяни провалюють програму "мобілізації" на окупованих територіях Луганщини.

А от в окупованому Маріуполі росіяни посилили перевірки, збільшили кількість поліцейських, військових та почали затримувати невдоволених місцевих мешканців. Активно почали перевіряти документи у чоловіків. Маріупольці повідомляють, що росіяни розпочинають так звану "мобілізацію" в місті.

В той самий час, після звільнення Харківщини, українці знаходять все більше покинутої техніки та боєприпасів, які кинули окупанти під час ганебної втечі. Так, напередодні працівники ДБР на околиці звільненої Балаклії виявили запасний командний пункт військових росії. Його окупанти обладнали в одному з житлових будинків.

До цього пункту вороги стягнули цілий арсенал боєприпасів. Їх сховали у підвалі, який був ретельно замаскований. Вдалося вилучити десятки ящиків з боєприпасами, серед яких снаряди для гармат і танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди. Крім того, ДБР знайшло 2 бойові машини піхоти з боєкомплектами.

І от в цій ситуації, загарбники раптом заговорили про те, як вони відповідатимуть коли ЗСУ почнуть звільнення Криму. Сьогодні спікер кремля дмітрій пєсков вкотре заявив, що нібито Крим – частина росії. Тож у разі звільнення півострова українськими військовими, росія дасть належну відповідь. Тобто мова вже не про Херсонщину чи Запорізьку область, а про півострів Крим. І це добре. Це означає, що вороги розуміють, що шансів на перемогу, принаймні на материковій частині України, у них мало.

На фронті не затишшя, а підготовка до наступного етапу

Ба більше, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На зустрічі був присутній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, секретар РНБО Олексій Данілов, командувачі інших підрозділів ЗСУ, силовики та силові міністри. У форматі відеозв'язку до засідання приєдналися командувачі з передової.

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Повідомляється, що учасники засідання заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на передовій і детально розглянули план дій сил оборони щодо подальшої деокупації українських територій. Крім того, розглянули питання гарантування безпеки на державному кордоні України.

Під особливим контролем Ставки залишається питання матеріально-технічного забезпечення української армії. Зокрема, постачання необхідного озброєння та боєприпасів. А також питання підготовки сил оборони до зимового періоду.

Окремо Зеленський зазначив, що якщо комусь здається, що на фронті зараз спостерігається затишшя, то він сильно помиляється. Адже це не затишшя, а підготовка до наступного етапу звільнення українських територій.

Утім, у багатьох наших західних партнерів викликає занепокоєння через те, як себе поведе кремль після чергової хвилі поразок. Зокрема, генерал Марк Міллі, керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США, сказав, що поки невідомо, як росія відреагує на останні невдачі на полі бою в Україні. Тож потрібно буде зберігати пильність. Адже війна країни-агресорки проти України перебуває у новій фазі, коли наші сили захопили стратегічну ініціативу. А це вже поразка для путіна.

Так само, посол США в Україні Бріджит Брінк запевняє, що не очікує швидкого завершення війни. Мовляв, ситуація все ще залишається напруженою, адже кремль, попри поразки, ще намагатиметься вести війну не шкодуючи живої сили. Втім, запевняє вона, Сполучені Штати готові підтримувати Україну тривалий час – стільки, скільки це буде потрібно.

Ядерний тероризм з боку росії не вщухає

І такі побоювання американців, можливо виправдані. Але не через могутність російської армії. ЗСУ вже довели, що це не армія, а мотлох. А через в тому числі постійну ядерну загрозу, яку несе кремль. Напередодні вночі російські загарбники завдали ракетний удар тепер по Південноукраїнській атомній електростанції. Причому ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів.

Повідомляється, що від ударної хвилі пошкоджень зазнали будівлі АЕС, а також розбито понад 100 вікон. Також відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Крім того, відключилися три високовольтні лінії електропередачі.

Наразі всю роботу вже відновлено. Але це ще один факт того, що росія намагається залякати світ ядерною загрозою. Особливо у світлі того, що захоплення та постійні обстріли Запорізької АЕС не отримали бажаної реакції.

Міністр енергетики України Герман Галущенко відреагував на обстріл росією Південноукраїнської АЕС. Він зазначив, що країна-агресорка у такий спосіб хоче "домогтись хоч якихось поступок у своєму енергетичному шантажі Європи". Тому він закликав Європу реагувати жорсткіше, адже у разі ядерної катастрофи, країнам ЄС доведеться перейматися не платіжками за електроенергію, а чимось значно небезпечнішим.

Окрім того, за словами посла США в Україні, Вашингтон у діалозі з партнерами обговорює план реагування на радикальні дії з боку росії. Зокрема, застосування ядерної зброї в Україні. Бо, мовляв, путін загнаний у глухий кут, тож може піти на катастрофічні кроки.

Путін покладає надії на зиму та шантаж Європи

Утім сьогодні видання СNN пише, що путін наразі розуміє своє скрутне становище на полі бою. Він усвідомлює, що його армія розвалюється та те що Україна зовсім не у тому положенні, щоб погоджуватися на переговори заради перемир'я. Адже ініціатива на нашому боці. Але диктатор усе ще сподівається на зиму. Мовляв, енергетичний тиск з боку росії, може змусити Європу піти на поступки, чи принаймні послабить підтримку України. А тим часом ворог намагатиметься зібрати резерви до весни.

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А тому, прогнозують автори СNN, війна точно перекинеться на зиму, адже обидві сторони не можуть собі дозволити відступати назад – Україна через перемоги, росія – через небажання визнати поразку. Мовляв, путін вже заявив, що цілі, так званої "спецоперації" – це вже не денацифікація, а нібито “захист” Донбасу. Але, як далі звужувати цілі – не зрозуміло.

Але, варто розуміти, що саме цієї зими почне почнеться повна дія ембарго на російську нафту з боку західних урядів і Японії. Крім того, вже діє заборона на експорт високотехнологічного обладнання до росії. Відтак, це вже позначилося на військових можливостях країни-агресорки. І саме тому остання надія путіна – енергетичний шантаж і терористичні ракетні атаки по цивільній критичній інфраструктурі.

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