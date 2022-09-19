За словами президента, у Харківській області ситуацію стабілізують, ЗСУ тримають позиції. Зеленський пояснив, що наші військові тримають позиції настільки міцно, що окупанти відчутно панікують.

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Зеленський заявив, що в окупантів не буде жодної опори в Україні

Президент на паніку ворогів відреагував: "Що ж, а ми попереджали – варіантів у російських військових в Україні тільки два: втеча з нашої землі або полон".

У колаборантів варіанти схожі – або вони спробують втекти, і ще невідомо, чи впустить їх росія на свою територію, навіть якщо дала свій паспорт, або колаборанти будуть засуджені згідно з чинним законодавством України,

– пояснив президент.

Він також подякував Нацполіції за швидке відновлення правопорядку на щойно звільненій території та СБУ за помітно результативну роботу.

"Не можу розкривати всіх деталей, але завдяки СБУ зараз маємо впевненість, що в окупантів не буде жодної опори на українській землі", – сказав Зеленський.

Також Верховний Головнокомандувач ЗСУ подякував:

воїнам 54-ї окремої механізованої бригади, які проявляють стійкість в обороні на Донеччині;

95-й десантно-штурмовій бригаді – за надзвичайно сміливі дії зі звільнення нашої території;

59-й окремій мотопіхотній бригаді. Адже в тих умовах, неухильний рух вперед – це справжній героїзм;

57-й окремій мотопіхотній бригаді за міцність та за просування вперед.

Володимир Зеленський пояснив, що зараз дуже важливий темп. Зокрема, темп надання допомоги Україні має відповідати темпу нашого руху.

Зеленський подякував українцям, які прийшли прощатися з Єлизаветою ІІ

Володимир Зеленський розповів, що на церемонію прощання з королевою Єлизаветою ІІ прибули прем'єр-міністр України та перша леді Олена Зеленська.

Серед мільйонів людей, які прийшли попрощатися з Її Величністю, було й багато українців. Я дякую всім українцям у Сполученому Королівстві, хто показав у цей скорботний момент нашим британським друзям, що Україна – поруч із ними,

– сказав Зеленський.

Президент анонсував важливі сигнали від України на Генасамблеї ООН

Володимир Зеленський також повідомив, що 20 вересня буде дуже важливий день, адже Україна готує виступ на Генеральній Асамблеї ООН.

"Будуть важливі сигнали від нашої держави. Також візьму участь у саміті з питань продовольчої безпеки – це принципово важливий елемент глобальної безпеки, і Україні є що сказати", – анонсував Зеленський.

Також розповів, що відбудуться онлайн-зустрічі з американськими партнерами та інвесторами, щоб задовольнити потреби України на всіх рівнях: оборони, фінансів, економіки, дипломатії.

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