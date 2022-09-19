Тепер неясно, як росія відреагує на невдачі на полі бою. Генерал армії США Марк Міллі закликав до підвищеної пильності серед військ США, коли він відвідав базу в Польщі, яка допомагає Україні у військових діях.

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Війна зараз йде не надто добре для Росії. Тому всі ми зобов'язані підтримувати високу готовність, тривогу,

– сказав він.

Таким чином Міллі нагадав про ризики посилення конфлікту, оскільки США та їх союзники по НАТО допомагають Україні на відстані. Натомість Київ веде успішну протидію та наступ проти російських військ.

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ЗМІ повідомляли, що впродовж літа росія намагалася створити новий армійський корпус. Це необхідно, щоб замінити 80 тисяч вбитих чи поранених військових. Окупанти не можуть мобілізувати необхідну кількість людей для війни в Україні. Кремль не має жодних причин для оптимізму.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповідав, що росіян масово ліквідовують на тимчасово окупованій Луганщині. Навіть якщо ті ховаються в гуртожитках чи готелях. Українська авіація загалом вдарила по 16 скупченнях росіян і їхньої техніки на Луганщині. Загинули щонайменше 200 окупантів.

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