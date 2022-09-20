Министерство иностранных дел 20 сентября опубликовало комментарий о псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины. Отметили, что такие "референдумы" не будут иметь никаких юридических последствий.

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"Ни Украина, ни международное сообщество не признают их ничтожные результаты", – подчеркнули в МИД.

Вся территория Украины будет свободной

Министерство иностранных дел приравнивает псевдореферендумы к принудительной паспортизации жителей временно оккупированных украинских территорий. Это попытка легитимизировать последствия захватнической войны.

Сколько бы ни проводила россия незаконных голосований на временно захваченных территориях Украины, результат будет один: все украинские территории будут освобождены от российской оккупации, – заверили в ведомстве.

Добавили, что кремль получит строжайшую ответственность за террор, военные преступления в Украине.

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Признать россию спонсором терроризма

Оккупанты и коллаборанты, которые организуют фейковые голосования, будут фигурировать в уголовных процессах. Компетентные органы Украины будут искать преступников и привлекут к ответственности.

"Украина призывает международных партнеров решительно осудить намерение россии провести противоправное голосование на временно оккупированных территориях Украины, наложить новые санкции и признать ее государством-спонсором терроризма", – заявили в МИД.

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