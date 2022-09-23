Дело в том, что для граждан Украины участие в "голосовании" становится содействием врагу, поскольку облегчает реализацию задач, которые тот ставит перед собой.

Важно подкупают и создают вооруженные группы для обхода домов: как россияне готовят "референдумы"

Как действовать во время проведения россией фейковых "референдумов"

Лучший выход – это не дать оккупантам возможность предъявить необходимый объем бюллетеней , собственноручно заполненных людьми. Пусть даже эти бюллетени будут играть только пропагандистскую роль и без юридической силы.

Украинские власти советуют выехать за пределы временно оккупированной территории. Однако уклоняться от участия в псевдореферендуме нужно осторожно, не подвергая себя опасности насилия или попадания в "черные списки" российских карателей.

Чтобы уклониться от голосования на участке:

не посещайте в эти дни места, где обустроены участки;

избегайте в дни проведения фейкового "референдума" людных мест, в том числе торговых площадей, вокзалов, мест проведения досуга.

Для того чтобы оккупанты не получили ваш "голос" дома, минимизируйте вероятность встретить их там в эти дни. Измените свое местонахождение, закройтесь и не подавайте признаков вашего присутствия в помещении.

Открытый конфликт с организаторами псевдореферендума может быть опасен. Вместо этого можно попытаться обосновать отказ "голосовать":

"уже сходил и отдал голос",

"боюсь голосовать",

"не позволяют религиозные убеждения,

"поставьте сами за меня пометку в бюллетене".

Помните, что не участвовать в фейковом референдуме правильно. Однако в случае невозможности уклониться от этого из-за угрозы собственной безопасности, следует прежде всего думать о безопасности. Само "голосование" не является уголовным правонарушением,

– говорится в информационном бюллетене.

Чего категорически нельзя делать

Ни при каких обстоятельствах не помогайте российским захватчикам в организации проведения псевдореферендума:

не соглашайтесь работать в комиссии,

не агитируйте за участие в "референдуме",

не оказывайте материального и логистического содействия в организации процесса.

Обратите внимание! Такие действия являются серьезным правонарушением и предусматривают уголовную ответственность (до 15 лет лишения свободы).

Зачем кремлю фальсифицированы результаты голосования

В Институте изучения войны считают, что прежде всего эти псевдореферендумы направлены на внутреннюю аудиторию. Кремль может использовать сфальсифицированные результаты фиктивных референдумов для незаконной аннексии всех оккупированных частей Украины.

Путин, вероятно, надеется улучшить возможности России в формировании вооруженных сил, призвав россиян идти добровольцами на войну, чтобы "защитить" недавно заявленную российскую территорию.

К теме – главари фейковых республик умоляют пути о референдуме: смотрите видео