Завязали глаза и увезли

30 сентября около 16:00 Мурашов ехал на своем автомобиле в Энергодар с АЭС. Его остановил российский патруль.

Ранее МАГАТЭ зафиксировало новые обстрелы и взрывы на территории Запорожской АЭС

Чиновника силой задержали и завязали ему глаза. После этого мужчину увезли в неизвестном направлении. Где он сейчас и в каком состоянии – никто не знает.

Гендиректор ЗАЭС является лицензированным лицом – он несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС. Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции.

– заявили в Энергоатоме.

Президент Энергоатома Петр Котин призвал оккупантов немедленно освободить Мурашова и вернуть его к исполнению служебных обязанностей. Кроме того, он обратился к МАГАТЭ с просьбой привлечь все возможности для срочного освобождения главы ЗАЭС.

Отметим, Мурашова назначили гендиректором Запорожской АЭС в преддверии полномасштабной войны – 17 февраля.

Работники ЗАЭС хотят покинуть станцию и уехать из оккупации

Работники атомной электростанции выполняют свою работу под давлением и обстрелами уже много месяцев. После того, как визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС не дал ощутимых результатов, люди поняли, что больше так не могут.

По данным Генштаба, персонал станции больше не хочет сотрудничать с оккупантами. Теперь сотрудники ищут все возможные способы, чтобы выехать из оккупации.

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