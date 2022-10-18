Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, Путін погрожував "ядерною кнопкою" упродовж тривалого часу. Але на Заході жорстко відповіли на такі погрози Путіна.

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Захід більше не боїться, але звісно в чомусь остерігається. Логіка, за якою в Путіна є ядерна бомба, тому йому треба дати все, що він захоче… Вона не проходить. Якщо тільки Путін замахнеться ядерною бомбою, то він буде знищений. Просто персонально знищений,

– зазначив Яковенко.

Сумнівно, що військові виконають такий наказ Путіна

Як наголошує Яковенко, є ще одна умова, за якою той ставиться до ситуації з ядерним шантажем від Путіна без паніки, але з пересторогою. Він наголошує – це не інсайд.

Колись Яковенко був дотичний до ще радянської армії і добре знав про так зване "12 управління", яке займається експлуатацією ядерного арсеналу. Це – дійсно серйозна структура, де є спеціальний захист від "дурних рішень".

"12 управління" – дуже серйозна структура, в якій є захист від дурака. Не лише технічний, щоб не було випадкових ситуацій, але ще й кадровий характер. Там працюють дуже серйозні люди, які, сумніваюся, що виконають такий наказ. Це – самогубство,

– вважає Яковенко.

Сюди варто додати й конфлікт між Путіном та російською армією. Диктатор намагається спихнути на них усі невдачі під час війни проти України, хоча до початку вторгнення дехто з окупантів наголошував, що війська не готові до таких бойових дій.

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Додамо, як наголосив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, теоретично Росія може використати ядерну зброю, однак вона є радше засобом стратегічного стримування. Якщо окупанти таки спробують нею вдарити, то лише пришвидшать розпад Росії.

Він прогнозує, що до кінця цього року Україна ще матиме значні перемоги. А вже наприкінці весни – до літа все має завершитися. Тоді Збройні Сили вийдуть на кордони 1991 року.