Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він вважає, що Україна все-таки зможе перетягнути Ізраїль на свій бік.
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Які перспективи більшої підтримки України з боку Ізраїлю
Давидюк вважає, що історичні відносини України й Ізраїлю повернуться в своє нормальне робоче й дружнє русло.
І ніякий шепіт диктатора-молодшого Мєдвєдєва, який учора погрожував про те, що, якщо вони будуть допомагати Україні, то це вплине на їхні відносини, не буде навіть почутий,
– сказав політолог.
Він переконаний, що Москва, яка є ізгоєм і найбільшим партнером Ірану, з яким вона бомбить наші мирні міста та вбиває дітей і пенсіонерів, явно Ізраїлю не друг, не партнер і не соратник.
Тому я думаю, що Україна все-таки зможе перетягнути Ізраїль на свій бік,
– наголосив Давидюк.
Водночас він зауважив, що не переоцінював би цю можливу дружбу. Адже Ізраїль сам був реципієнтом Західної допомоги. І, наприклад, той же "Залізний купол" – це західні технології, які просто локалізували.
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МЗС укріплює Україну там, де не було потрібної підтримки
Давидюк зазначив, що Україні треба дружити з Ізраїлем, переймати певну модель. Але потрібно все ж брати вище, зокрема те, що відбувається в Європі і Сполучених Штатах Америки.
Міністр насправді відпрацьовує свій порядок денний на 150 зі 100 можливих. І розрив з Іраном, і дружба з Ізраїлем, і тур країнами Африки укріплюють Україну в тих слабких місцях, де в нас не було потрібної підтримки,
– зауважив він.
За словами політолога, останні два тижні пройшли в посиленому дипломатичному режимі. У позитиві спрацювало те, що Міністерство закордонних справ закладало в попередні тижні або місяці. Видно, що працюють наперед, зокрема, в напрямку Африки й Близького Сходу.
Що відомо про допомогу Україні від Ізраїлю
- Ізраїль надавав Україні гуманітарну допомогу. 16 жовтня міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай закликав дати Україні більше військової допомоги.
- Україна вирішила надіслати уряду Ізраїлю офіційну ноту з проханням невідкладно надати системи ППО. Київ хоче започаткувати співробітництво щодо отримання Україною відповідних технологій.
- Ізраїль може передавати Україні розвідувальні дані щодо іранських дронів-камікадзе. Як пише The New York Times, приватні ізраїльські компанії також допомагають Україні супутниковими даними щодо позицій російських військ.