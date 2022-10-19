Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він вважає, що Україна все-таки зможе перетягнути Ізраїль на свій бік.

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Давидюк вважає, що історичні відносини України й Ізраїлю повернуться в своє нормальне робоче й дружнє русло.

І ніякий шепіт диктатора-молодшого Мєдвєдєва, який учора погрожував про те, що, якщо вони будуть допомагати Україні, то це вплине на їхні відносини, не буде навіть почутий,

– сказав політолог.

Він переконаний, що Москва, яка є ізгоєм і найбільшим партнером Ірану, з яким вона бомбить наші мирні міста та вбиває дітей і пенсіонерів, явно Ізраїлю не друг, не партнер і не соратник.

Тому я думаю, що Україна все-таки зможе перетягнути Ізраїль на свій бік,

– наголосив Давидюк.

Водночас він зауважив, що не переоцінював би цю можливу дружбу. Адже Ізраїль сам був реципієнтом Західної допомоги. І, наприклад, той же "Залізний купол" – це західні технології, які просто локалізували.

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Давидюк зазначив, що Україні треба дружити з Ізраїлем, переймати певну модель. Але потрібно все ж брати вище, зокрема те, що відбувається в Європі і Сполучених Штатах Америки.

Міністр насправді відпрацьовує свій порядок денний на 150 зі 100 можливих. І розрив з Іраном, і дружба з Ізраїлем, і тур країнами Африки укріплюють Україну в тих слабких місцях, де в нас не було потрібної підтримки,

– зауважив він.

За словами політолога, останні два тижні пройшли в посиленому дипломатичному режимі. У позитиві спрацювало те, що Міністерство закордонних справ закладало в попередні тижні або місяці. Видно, що працюють наперед, зокрема, в напрямку Африки й Близького Сходу.

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