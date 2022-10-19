Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давидюк. Он считает, что Украина все-таки сможет перетянуть Израиль на свою сторону.

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Каковы перспективы большей поддержки Украины со стороны Израиля

Давидюк считает, что исторические отношения Украины и Израиля вернутся в свое нормальное рабочее и дружеское русло.

И никакой шепот диктатора-младшего Медведева, который вчера угрожал о том, что если они будут помогать Украине, то это повлияет на их отношения, не будет даже услышан,

– сказал политолог.

Он убежден, что Москва, которая является изгоем и крупнейшим партнером Ирана, с которым она бомбит наши мирные города и убивает детей и пенсионеров, явно Израилю не друг, не партнер и не соратник.

Поэтому я думаю, что Украина все-таки сможет перетянуть Израиль на свою сторону,

– подчеркнул Давидюк.

В то же время, он отметил, что не переоценивал бы эту возможную дружбу. Ведь Израиль сам являлся реципиентом Западной помощи. И, например, тот же "Железный купол" – это западные технологии, которые просто локализовали.

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МИД укрепляет Украину там, где не было нужной поддержки

Давидюк отметил, что Украине нужно дружить с Израилем, перенимать определенную модель. Но нужно все же брать повыше, в частности то, что происходит в Европе и Соединенных Штатах Америки.

Министр на самом деле отрабатывает свою повестку дня на 150 из 100 возможных. И разрыв с Ираном, и дружба с Израилем, и тур по странам Африки укрепляют Украину в тех слабых местах, где у нас не было нужной поддержки,

– отметил он.

По словам политолога, последние две недели прошли в усиленном дипломатическом режиме. В позитиве сработало то, что Министерство иностранных дел закладывало в предыдущие недели или месяцы. Видно, что работают вперед, в частности, в направлении Африки и Ближнего Востока.

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