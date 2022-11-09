Про це 24 каналу розповів російський журналіст Ігор Яковенко. Не дивлячись на розмови про те, що Путіна там можуть заарештувати, або навіть вбити – це, звичайно, фейки – він боїться. І напевно сам не захоче туди їхати.

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Путін буде вигнанцем на G20

Журналіст вважає, що на сьогодні Путін вкрай токсичний, але можливість поспілкуватись з його теперішнім хазяїном Сі Цзіньпіном для нього може бути спокусливою.

Разом з тим Путін може там опинитися в доволі складній ситуації. Адже цілком очевидно, що певна кількість людей, навіть цілі делегації, вийдуть із зали, коли він буде щось промовляти,

– зазначив Яковенко.

Довкола очільника Кремля буде кільце відчуження. Він його зможе компенсувати тим, що прилипатиме до Сі Цзіньпіня, до лідера Індії, ще до когось. Але ситуація, коли Путін буде там вигнанцем – доволі прогнозована. Тому він не поїде.

Виступ Зеленського стане подією

Ймовірність того, що у російського диктатора буде рандеву з Байденом, журналіст вважає дуже низькою. Якщо ж вони разом опиняться (якщо опиняться), а переговорів не буде, це теж доволі поганий симптом, якого Путін спробує уникнути.

Найбільш ймовірно, що на G20 буде гучний, яскравий виступ онлайн Володимира Зеленського. Скоріш за все він відбудеться, але не думаю, що Зеленський фізично буде там присутній.

"Наскільки мені відомо, принцип Зеленського – не покидати Україну. Я думаю, що ця позиція залишиться незмінною. Але його виступ відбудеться і він стане подією G20. Такою ж, як став виступ Зеленського на G7", – мовить Ігор Яковенко.

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