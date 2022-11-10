Зустріч політиків анонсували у Білому домі. Президенти обговорять співпрацю США та Китаю.

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Про що говоритимуть президенти

Байден планує згадати про стурбованість США питанням Тайваню та порушенням прав людини у Китаї. Крім того, як пише видання, очільник Білого дому хоче закласти "фундамент" для нормалізації відносин із Китаєм.

Також Байден і Цзіньпін, ймовірно, обговорять війну в Україні та загрозу з боку Північної Кореї. Очікується, що за результатами розмови не буде ніякої спільної заяви про те, яких домовленостей вдалося досягти.

Зверніть увагу! Це буде перша особиста зустріч політиків, відколи Байден став президентом США.

Зауважимо, напередодні Байден заявив, що не піде на якісь фундаментальні поступки під час зустрічі з президентом Китаю. Американський лідер хоче, щоб вони обидва виклали свої "червоні лінії" та врегулювали зони конфлікту, зокрема на Тайвані.

Що відомо про саміт G20

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