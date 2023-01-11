Об этом 24 Каналу рассказал журналист "Донбасс Реалии" Александр Демченко. Он убежден, что бои за Соледар – это демонстрация имперских амбиций Евгения Пригожина.

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Накануне в Белом доме заявили, что стремление Пригожина взять Соледар связано с его желанием взять под контроль соляные и гипсовые месторождения в Донецкой области.

Что задумал Пригожин

Демченко подчеркнул, что российская пропаганда не упускает возможности постоянно рассказывать, что они захватывают крупнейшие соляные шахты в Европе. С другой стороны, журналист сомневается, что на территории неподалеку от боевых действий можно экономически эффективно использовать эти ресурсы.

Демченко предполагает, что Пригожин нацелен на более широкую цель. Он хочет превзойти Сергея Шойгу, ныне управляющего армией.

Он, вероятно, уже видит себя преемником Владимира Путина, метит на кремлевские звезды. Словом, хочет быть человеком более высокого уровня, чем тот, кто будет заниматься этими шахтами или карьерами. Он рассчитывает на то, что кто-то из его приближенных может заниматься такой экономической деятельностью.

– добавил спикер.

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Хочет переплюнуть Шойгу

Демченко вспомнил и довоенные вояжи Путина и Шойгу, они вместе и в палатках ночевали, и ездили на рыбалку, на охоту и т.д. Тогда были разговоры, что Шойгу стал одним из самых приближенных к Путину людей и даже был кандидатом в преемники.

Спикер предполагает, что сейчас война в Украине – главный проект Путина. Человек, который в его потугах, хоть чем поможет или принесет какой-то позитив, может стать залогом приверженности главы Кремля и увидит свои возможные перспективы к руководству. Пригожин как раз и пробует быть таким.

Зачем оккупантам Соледар

Журналист подчеркнул, что Соледар – это город, через который подходит один из путей сообщения с Бахмутом. Эта дорога находится под огненным контролем врага. Однако остается еще два пути сообщения, один из них это Часов Яр. Это сейчас главное сообщение между Бахмутом и свободной территорией Украины.

С точки зрения логистики, отметил Демченко, даже после захвата врагом Соледара для украинской армии остаются логистические пути в Бахмут. В такой ситуации линия фронта несколько нависает над Бахмутом, что дает возможности для огневого поражения города с севера.

Но сложно сказать, что это сильно меняет ситуацию от того, что было. Если россиянам все же удастся захватить Соледар, мы не знаем, смогут ли они продолжать это наступление.

– акцентировал Демченко.

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