Могут оккупанты окружить Соледарь

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он отметил, что город тяжело окружить, потому что Соледарь "прижат" к естественному рубежу обороны – реке Бахмутка.

Важно Следующие 24 часа будут критическими, – военный ВСУ о реальной ситуации в Соледаре

По его словам, эта река выходит из Бахмута и впадает в годовую Северский Донец, вдоль реки с восточной стороны идет железнодорожная дорога из Бахмута, а на западной стороне – шоссе.

Поэтому Соледарь очень трудно окружить, если не форсировать реку. А это практически нереально, потому что за рекой – еще один укрепрайон, который ВСУ хорошо содержать с левого берега,

– заявил Свитан.

Эксперт прокомментировал и оперативное оцепление города, когда войска оккупанта "обрезают" линии поставки. По его мнению, это тоже сделать проблемно, ведь за Соледаром есть сельские дороги, поэтому полностью оцепить город невозможно.

Полковник ВСУ отметил, что россияне решили форсировать реку Бахмутку не со стороны Бахмута, а в Соледаре, но это не то место, где они могут выполнить какие-либо положительные действия.

Какая ситуация в Соледаре

Как рассказал военный эксперт, россияне наступают на Соледарь, но ВСУ их остановили. "В районе города оккупанты уперлись в соляные шахты и пройти дальше они не могут", – считает военный эксперт.

Россияне в Соледаре остановлены, ведутся бои. Линии фронта как таковой внутри города не существует. Поэтому вы значите что-то невозможно, пока не окончатся бои. ВСУ Соледарь оставлять не собираются, ведь "за спиной" города хороший укрепрайон – река Бахмутка,

– подытожил Свитан.

Он подчеркнул, что у россиян через несколько дней "пропадет боевой пыл", и они "отточатся", использовав для этого накопившие снаряды.

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По его словам, это больше информационный вброс.

"Россияне последние несколько месяцев не могли найти поводов, чтобы оправдать мобилизацию в России. Не было никакой победы, поэтому оккупанты выбрали такой небольшой городок – Соледар. Так что это больше информационная кампания, которая идет на российскую аудиторию", – заметил Свитан.

Но чем все закончится – увидим в конце недели. Военный эксперт считает, что это станет понятно в ближайшие несколько дней.

"Но все будет зависеть от решения украинского командования – удерживать оккупантов в Соледаре, отбросить их из города или удерживать рубеж реки и железнодорожной дороги в Соледаре", – добавил он.

Что происходит в Соледаре: коротко