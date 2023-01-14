Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Інститут вивчення війни говорить про те, що Прігожин б'ється не за Соледар, а за прихильність Путіна.

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Перша фаза війни

Ступак зазначив, що вторгнення в Україну наприкінці лютого інспірувалось Путіним, його оточенням, ФСБ, розвідкою. Саме тому вона називається "операція", а не "війна", бо спецслужби планують операції максимум на 2 місяці.

Доручили планування й реалізацію генштабу, але під певним "дахом" з боку спецслужб. Вони почувались бадьоро, бо їм здавалось, що все буде класно, чітко. Там Медведчук, там Деркач, там московські попи встануть, вийдуть, заколот, переворот, Зеленський втече,

– зауважив колишній співробітник СБУ.

Друга фаза війни

Він продовжив, що у червні – липні військових почали знімати з посад і дивитись у бік ПВК. Їх у Росії є багато, не лише "Вагнер", а ще "Редут", "Русичі", "Єнот" тощо. Найвпливовіший, звісно, Прігожин, який є людиною Ковальчук. Ковальчук має антизахідні погляди, як Путін, і за його кошт фінансується ПВК "Вагнер".

"ПВК сказала, що може зробити все те, що не змогли зробити російські військові, але їй треба важка техніка, амуніція, літаки, гелікоптери, люди. У ПВК "Вагнера" на початку війни були люди з-поміж тих, хто раніше воював у Африці, Сирії, вони були досить підготовлені", – наголосив експерт Українського інституту майбутнього.

За його словами, ЗСУ скоротили кількість таких російських військових, і ПВК отримала згоду набирати зеків. Вони не рахуватимуться, як втрати, їм необов'язково платити тощо. Тож, і цими силами Прігожин ось уже 7 місяців намагається захопити Бахмут.

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Третя фаза війни

Як зазначив колишній співробітник СБУ, терпець у Кремлі увірвався. Генерали, яких Прігожин матюкав, об'єднались і дотиснули Путіна. Першим дзвоником було повернення Лапіна, тепер же зміна Суровікіна на Герасимова.

Для Прігожина це "чорна мітка", як у піратів. Він розумів, що тепер йому повністю кінець, у випадку, якщо він не отримає швидкої перемоги на Бахмуті. Бахмут потім видозмінився в Соледар. Ось саме з тим, що його почали підтискати ззаду, Прігожин почав так люто битися і класти стільки росіян, аби захопити бодай якісь позиції ЗСУ,

– підкреслив Ступак.

Він додав, що загалом у Росії відбуваються дивні події. Зокрема, Прігожин звітує, що захопив Соледар. Наші військові це спростовують. Та щобільше навіть російське міноборони не підтверджує цього.

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