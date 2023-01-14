Про це зазначають аналітики Інституту вивчення війни. У своєму останньому звіті вони навели інтерв'ю для ВВС міністра оборони України Олексія Резнікова.

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Як зміниться ситуація на фронті весною

Тоді ж він зазначив, що весна є найкращим періодом для оновлення військових пересувань для всіх сторін. за його словами, українські чиновники розуміють, що російські сили будуть готові розпочати швидкі операції весною, а тому українські сили також мають бути готові до цього.

Резніков також заявив, що російські військові, можливо, намагаються накопичити сили, боєприпаси та озброєння для наступу з районів, які вони вже окупували на півдні та сході України.

Великий контрнаступ ЗСУ

Також він зазначив, що українські війська мають намір розпочати великий контрнаступ навесні по всій території України

Високопоставлені українські посадовці продовжують прогнозувати, що українські та російські операції, ймовірно, посиляться навесні 2023 року, тоді як наступ Росії з боку Білорусі залишається малоймовірним.

Аналітики ISW досі не спостерігає жодних ознак того, що українські сили мають намір припинити поточні контрнаступальні операції цієї зими на користь проведення великого контрнаступу весною.

Прогнозують, що натомість українські сили можуть використати поточні контрнаступальні операції для створення умов для потенційної більшої контрнаступальної операції цієї весни.

Чи використає Росія Білорусь для повторного наступу

Прогноз Резнікова щодо вищих темпів російських операцій навесні частково підтверджує оцінку ISW про те, що російські сили, ймовірно, готуються до вирішальної військової операції у 2023 році.

Резніков також заявив, що російським силам "потрібно буде багато часу", щоб підготувати наступ з Білорусі, і що російські військові зараз "не мають ресурсів" для підтримки таких зусиль. Українські офіційні особи продовжують регулярно заявляти, що російські війська навряд чи вторгнуться в Україну з білоруської території.

Експерти ISW переконані, що вторгнення Росії в Україну з Білорусі залишається малоймовірним. Також вони зазначають білоруські сили навряд чи приєднаються до бойових дій в Україні.