Об этом отмечают аналитики Института изучения войны. В своем последнем отчете они привели интервью для BBC министра обороны Украины Алексея Резникова.

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Как изменится ситуация на фронте весной

Тогда же он отметил, что весна - лучший период для обновления военных передвижений для всех сторон. По его словам, украинские чиновники понимают, что российские силы будут готовы начать скорые операции весной, а потому украинские силы также должны быть готовы к этому.

Резников также заявил, что российские военные возможно пытаются накопить силы, боеприпасы и вооружения для наступления из районов, которые они уже оккупировали на юге и востоке Украины.

Большое контрнаступление ВСУ

Также он отметил, что украинские войска намерены начать большое контрнаступление весной по всей территории Украины.

Высокопоставленные украинские чиновники продолжают прогнозировать, что украинские и российские операции, вероятно, усилятся весной 2023 года, в то время как наступление России со стороны Беларуси остается маловероятным.

Аналитики ISW до сих пор не наблюдают никаких признаков того, что украинские силы намерены прекратить текущие контрнаступательные операции этой зимой в пользу проведения большого контрнаступления весной.

Прогнозируют, что украинские силы могут использовать текущие контрнаступательные операции для создания условий для потенциальной большей контрнаступательной операции этой весной.

Использует ли Россия Беларусь для повторного наступления

Прогноз Резникова по поводу более высоких темпов российских операций весной частично подтверждает оценку ISW о том, что российские силы, вероятно, готовятся к решающей военной операции в 2023 году.

Резников также заявил, что российским силам "потребуется много времени", чтобы подготовить наступление из Беларуси, и что российские военные сейчас "не располагают ресурсами" для поддержки таких усилий. Украинские официальные лица продолжают регулярно заявлять, что российские войска вряд ли вторгнутся в Украину с белорусской территории.

Эксперты ISW убеждены, что вторжение России в Украину из Беларуси остается маловероятным. Также они отмечают белорусские силы, вряд ли присоединятся к боевым действиям в Украине.