Можливо другий фактор є більш вагомим у ротаціях в російському міноборони. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко.

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"Тасує генеральську колоду, а вона – обмежена"

Фесенко зазначив, що Суровікін був фаворитом російського диктатора Владіміра Путіна. Однак очільник Кремля знову у пошуках.

Путін шукає, хто з його генералів може зробити диво – хто врешті-решт може принести йому перемогу в цій війні,

– зауважив політолог.

Утім, жодних перемог окупаційного війська в Україні немає. Відтак, сподівання Путіна, покладені на Суровікіна, не виправдалися. Тож російський диктатор знову почав "тасувати генеральську колоду", яка до того ж є обмеженою.

"Немає в нього переможних генералів. Він вже й того, й іншого спробував, а все одно не виходить", – сказав Фесенко.

Отже, російському диктатору не лишається нічого як "тасувати" тих, хто вже так чи інакше керував цією війною.

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Путін переклав відповідальність персонально на Герасимова

Фесенко зауважив, що суто з військової логіки у цьому кадровому рішенні є певне підвищення ставок. Так, фактично Герасимов і до цього мав найвищу посаду у військовій ієрархії Росії, оскільки хоч Сєргєй Шойгу і любить одягати мундири, але є "цивільним" міністром оборони.

Герасимов так чи інакше керує цією війною, але не відповідав персонально за "спецоперацію". Зараз Путін поклав на Герасимова персональну відповідальність,

– відзначив політолог.

Водночас для Суровікіна – це пониження на посаді, адже тепер він є заступником командувача російських військ в Україні. Для нього це "символічне приниження", оскільки очевидно, що він не виправдав довіри Путіна.

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Крім того, на думку Фесенка, відповідна додаткова функція для Герасимова може означати, що російський диктатор хоче зробити цю війну тотальною. Адже тепер нею керуватиме очільник генштабу, який контролює не лише військові дії, а й постачанням ресурсів.

Путін показав Пригожину його місце

Натомість з внутрішньо політичної точки зору це означає, що Євгєній Пригожин і Рамзан Кадиров, які намагалися впливати на кадрову політику, програли. Так, раніше вони воювали з Алєксандром Лапіним і досягли його відставки, а потім почали атакувати Герасимова. Однак тут зазнали поразки, адже його зробили командувачем війська країни-агресорки.

Це сигнал російським елітам та оточенню Путіна, яке зараз дуже боїться Пригожина з його зеківською армією. Це демонстрація того, що не Пригожин зараз керує та визначає, хто на яких посадах буде, а сам Путін,

– сказав політолог.

До речі, Лапіна, якого раніше нібито змістили Пригожин з Кадировим, назначили керівником штабу сухопутних сил Росії. Це також свідчення того, що немає посилення Пригожина.

На думку Фесенка, результатом буде посилення боротьби та взаємної ненависті між "новими силовиками", тобто Кадировим та Пригожиним і "традиційними" – військовими, фсб тощо. Так, зараз путінські павуки воюють в Україні, але незабаром можуть воювати між собою в Росії.