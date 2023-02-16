По состоянию на 358-й день полномасштабной войны в Украине уже ликвидировали 140 460 кафиров. Отметим, что данные Генштаба ВСУ не учитывают раненых россиян.
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Потери России по состоянию на 16 февраля
- танков – 3296 (+6);
- боевых бронированных машин – 6517 (+10);
- 2306 (+3);
- РСЗО – 466 (+0);
- средства ПВО – 239 (+3);
- самолетов – 298 (+0);
- вертолетов – 287 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2012 (+1);
- крылатые ракеты – 857 (+0);
- корабли/катера – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 5167 (+6);
- специальная техника – 219(+0).
Потери россиян 16 февраля в технике и живой силе
Россияне потеряли вертолет и беспилотник
За прошедшие сутки 15 февраля противовоздушная оборона Воздушных сил ВСУ уничтожила:
- российский ударный вертолет Ка-52;
- беспилотный летательный аппарат неопределенного типа.
Более того, наша авиация совершила более 20 самолетовылетов и нанесла 15 огневых поражений по позициям противника.
Потери россиян: последние новости
- Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов 15 февраля заявил, что в России самые большие потери с начала полномасштабного вторжения. Речь идет о потерях именно в количестве оккупантов.
- Источники 24 Канала в спецслужбах рассказали, что россияне потеряли на войне каждого пятого вагнеровца. На войне осталась только половина, ведь каждый десятый получил тяжелое ранение без шансов на возвращение.
- 16 февраля СМИ написали, что в поселке Голубовка (когда-то Кировск), что возле Луганска, обнаружили 42 свежих могила оккупантов. Скорее всего, они воевали в составе ПИК "Вагнера". Из них не менее 20 имеют судебные приговоры и должны бы находиться в тюрьмах России. Однако они погибли в Украине, а родным оккупантов даже ничего не сообщили.