По состоянию на 358-й день полномасштабной войны в Украине уже ликвидировали 140 460 кафиров. Отметим, что данные Генштаба ВСУ не учитывают раненых россиян.

Смотрите также Почти 700 оккупантов отправились на тот свет: потери врага по состоянию на 15 февраля

Потери России по состоянию на 16 февраля

  • танков – 3296 (+6);
  • боевых бронированных машин – 6517 (+10);
  • 2306 (+3);
  • РСЗО – 466 (+0);
  • средства ПВО – 239 (+3);
  • самолетов – 298 (+0);
  • вертолетов – 287 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2012 (+1);
  • крылатые ракеты – 857 (+0);
  • корабли/катера – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5167 (+6);
  • специальная техника – 219(+0).


Потери россиян 16 февраля в технике и живой силе

Россияне потеряли вертолет и беспилотник

За прошедшие сутки 15 февраля противовоздушная оборона Воздушных сил ВСУ уничтожила:

  • российский ударный вертолет Ка-52;
  • беспилотный летательный аппарат неопределенного типа.

Более того, наша авиация совершила более 20 самолетовылетов и нанесла 15 огневых поражений по позициям противника.

Потери россиян: последние новости

  • Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов 15 февраля заявил, что в России самые большие потери с начала полномасштабного вторжения. Речь идет о потерях именно в количестве оккупантов.
  • Источники 24 Канала в спецслужбах рассказали, что россияне потеряли на войне каждого пятого вагнеровца. На войне осталась только половина, ведь каждый десятый получил тяжелое ранение без шансов на возвращение.
  • 16 февраля СМИ написали, что в поселке Голубовка (когда-то Кировск), что возле Луганска, обнаружили 42 свежих могила оккупантов. Скорее всего, они воевали в составе ПИК "Вагнера". Из них не менее 20 имеют судебные приговоры и должны бы находиться в тюрьмах России. Однако они погибли в Украине, а родным оккупантов даже ничего не сообщили.