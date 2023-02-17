Заметим, что этому российскому оккупанту долго удавалось избегать смерти. Известно, что воевал в Украине он еще с 2014 года, но в 2023 году его карьерный рост оборвался, а сам он стал лишь цифрой в статистике потерь, передает 24 Канал.
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ВСУ успешно демобилизовали врага
Об уничтожении оккупанта рассказал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц". Он отметил, что список "двухсотых" удалось пополнить топ-офицером российского войска. Так что подполковник Виктор Фурсов больше не сможет продвигаться по карьерной лестнице. Правда, точно неизвестно, при каких условиях он пополнил статистику.
Что же известно о Фурсове? По данным росСМИ, ликвидированный оккупант учился в Новосибирском высшем военном командном училище. Он получал специальность на факультете разведки. На фронт отправился не сразу, 24 февраля. Он прибыл в августе 2022 года. Уничтожить его нашим военным удалось во время выполнения боевой задачи.
Заметим, что Фурсов – герой "Миротворца". На сайте указано, что он служил на Донбассе в составе первого и второго армейского корпусов так называемых "ЛДНР" на протяжении 2014 – 2017 годов. Причем исполнял свои обязанности в звании капитана. Тогда ему удалось выжить. Радует, что на этот раз – нет.
Почти через год полномасштабного вторжения россияне понесли бешеные потери. Причем, как среди личного состава, так и техники.
Уже более 141 тысячи ликвидированных оккупантов
- Только за минувшие сутки наши военные отправили на тот свет 800 российских захватчиков. Общая статистика свидетельствует, что потери врага в живой силе по состоянию на 17 февраля уже насчитывается 141 260 бойцов.
- Также сократилось количество техники противника. Известно, что в металлолом уже превратили 3 298 танков, 6 520 боевых бронированных машин, 2 322 артиллерийские системы, 467 РСЗО, 241 средство ПВО.
- А еще на балансе "второй армии мира" стало на 298 самолетов, 287 вертолетов, 2 013 БпЛА оперативно-тактического уровня, 871 крылатую ракету, 18 судов, 5 187 автомобилей и автомобильной техники, а также 221 единицу спецтехники меньше.