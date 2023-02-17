Заметим, что этому российскому оккупанту долго удавалось избегать смерти. Известно, что воевал в Украине он еще с 2014 года, но в 2023 году его карьерный рост оборвался, а сам он стал лишь цифрой в статистике потерь, передает 24 Канал.

Читайте также День сурка: двое оккупантов попали в плен после того, как их обменяли

ВСУ успешно демобилизовали врага

Об уничтожении оккупанта рассказал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц". Он отметил, что список "двухсотых" удалось пополнить топ-офицером российского войска. Так что подполковник Виктор Фурсов больше не сможет продвигаться по карьерной лестнице. Правда, точно неизвестно, при каких условиях он пополнил статистику.

Что же известно о Фурсове? По данным росСМИ, ликвидированный оккупант учился в Новосибирском высшем военном командном училище. Он получал специальность на факультете разведки. На фронт отправился не сразу, 24 февраля. Он прибыл в августе 2022 года. Уничтожить его нашим военным удалось во время выполнения боевой задачи.

Заметим, что Фурсов – герой "Миротворца". На сайте указано, что он служил на Донбассе в составе первого и второго армейского корпусов так называемых "ЛДНР" на протяжении 2014 – 2017 годов. Причем исполнял свои обязанности в звании капитана. Тогда ему удалось выжить. Радует, что на этот раз – нет.

Почти через год полномасштабного вторжения россияне понесли бешеные потери. Причем, как среди личного состава, так и техники.

Уже более 141 тысячи ликвидированных оккупантов