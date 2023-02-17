Зауважимо, що цьому російському окупанту довго вдавалося уникати смерті. Відомо, що воював в Україні він ще з 2014 року, але у 2023 його кар'єрний ріст обірвався, а сам він став лише цифрою у статистиці втрат, передає 24 Канал.

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ЗСУ успішно демобілізували ворога

Про знищення окупанта розповів офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц". Він зауважив, що список "двохсотих" вдалося поповнити топофіцером російського війська. Тож підполковник Віктор Фурсов більше не зможе просуватися кар'єрною драбиною. Правда, достеменно невідомо, за яких умов він поповнив статистику.

Що ж відомо про Фурсова? За даними росЗМІ, ліквідований окупант навчався у Новосибірському вищому військовому командному училищі. Він здобував фах на факультеті розвідки. На фронт вирушив не відразу, 24 лютого. Він прибув у серпні 2022 року. Знищити його нашим військовим вдалося під час виконання бойового завдання.

Зауважимо, що Фурсов – герой "Миротворця". На сайті вказано, що він служив на Донбасі у складі першого та другого армійського корпусів так званих "ЛДНР" упродовж 2014 – 2017 років. Причому виконував свої обов'язки у званні капітана. Тоді йому вдалося вижити. Тішить, що цього разу – ні.

Майже за рік повномасштабного вторгнення росіяни зазнали шалених втрат. Причому як серед особового складу, так і техніки.

Уже понад 141 тисяча ліквідованих окупантів