Окупанти замість того, щоб тішитися, що не поповнили статистику втрат ворога, вирішили знову піти у бій. Їхню історію під час телемарафону розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає 24 Канал.

Читайте також Постачальник "Лад" та надія матерів десантників: завдяки кому ВДВ Росії були знищені в Україні

День бабака для окупантів

Лубінець зауважив, що до полону потрапили Олександр Фоменко та Руслан Вальяшин. І їхня історія мало кого б зацікавила, якби не той факт, що їх уже повертали до Росії. Цим двом або дуже сподобалося потрапляти у полон, або у країні-агресорці їм просто не дозволили відсидітися. І, як підкреслив уповноважений, діє саме другий сценарій.

Кого вони повертають (з полону – 24 Канал) – одразу відправляють на фронт. Ми вважаємо, що це показник того, що там шалене недоукомплектування живою силою,

– наголосив Лубінець.

Підкреслюємо, цим окупантам таки пощастило. Станом на ранок 17 лютого ЗСУ знищили вже 141 260 російських загарбників. І лиш за минулу добу статистика втрат ворога поповнилася 800 бійцями "другої армії світу".

Також омбудсмен підкреслив, що вести перемовини з країною-агресоркою щодо обміну полонених – процес складний. Утім, він не стоїть на місці. Лубінець також зауважив, що очікує на позитивні новини невдовзі.

Україна повернула ще 100 захисників

Нагадаємо, що 16 лютого додому вдалося повернути ще 100 українських військових. 94 з них – захисники Маріуполя, зокрема 63 воїни з "Азовсталі". Також з полону Росії вдалося врятувати одного цивільного.

У рамках цього обміну вдалося звільнити рядовий і сержантський склад:

до Військово-морських сил належать 46 звільнених,

до Державної прикордонної служби – 29,

до Нацгвардії – 12,

до Збройних Сил України – 8,

до лав Територіальної оборони – 5.

Що стосується цивільного, якого врятували з полону Кремля, то ним став перший заступник мера Енергодара Іван Самойдюк. Зауважимо, що ще 19 березня через "непокору" окупанти викрали його поблизу Благовіщенки. Він пробув у неволі цілих 333 дні. На щастя, тепер він може повернутися до рідних і близьких після майже цілого року розлуки.