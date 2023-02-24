По данным местных властей, зафиксировали 12 прилетов. Причем уже жалуются на то, что последствия обстрела "существенные", передает 24 Канал.

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Россияне снова остаются без света

Следовательно, по словам губернатора Курской области Романа Старовойта, обстреливали населенный пункт якобы из Украины. Речь идет о деревне Попово-Лежачи, что в Глушковском районе. Он убеждает в своем телеграме, что никто не пострадал.

В то же время, пожаловался на существенные разрушения. Например, осколки побили 9 домовладений. Известно о частичном обрушении, разбитых окнах, а также сломанных ограждениях. Один дом вообще загорелся в результате прилета. Пламя пожарные укротили. Также известно о выбитых стеклах в местном сельском совете.

Последствия "хлопка" в Курской области / Фото с телеграма Старовойта

Чтобы как-нибудь успокоить местное население, Старовойт пообещал обход по всем домам, чтобы выяснить масштабы. Также отметил, что всем пострадавшим от прилетов окажут помощь.

Как бы там ни было, но населенный пункт еще раз остался без энергоснабжения. Над его восстановлением трудятся ремонтные бригады.

И пока в Курской области что-нибудь прилетает, в Ленинградской уже разносят подарки родным погибших во время так называемой "спецоперации". Пафосные белые "Лады" очень быстро закончились, поэтому в движение пошло гораздо более скромное поощрение.

За "двухсотого" теперь пенка для бритья

Итак, 23 февраля, в тот самый день, семьям уничтоженных российских военных решили сделать подарки. Их вручали в Тихвинском районе Ленинградской области.

Родные "мобиков", которые полные статистику потерь, получили подарочные наборы. Речь идет о пенке для бритья и шампуне. Заметим, что в других регионах вручают пельмени, торты или даже мороженую рыбу.

Сегодня представители органов местного самоуправления поздравили родственников техвинцев, погибших на "СВО",

– сообщили на официальной странице администрации Тихвинского района.

Между прочим заметим, что по состоянию на 24 февраля удалось уничтожить уже 146 820 российских захватчиков. А за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 970 бойцов.