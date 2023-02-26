Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. Він підтвердив, що українська армія також може вдарити по аеродромах або складах росіян ракетами та артилерійськими системами.
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Окупантам слід готуватися до "бавовни"
Скібіцький заявив, що Україна може знищувати склади окупантів на території Росії, зокрема в Бєлгороді.
Не виключено, що ми також будемо знищувати склади зброї або військову техніку на території Росії, наприклад, навколо міста Бєлгород,
– сказав він.
Скібіцький додав, що з Бєлгорода здійснюються напади на Україну.
За його словами, український контрнаступ планують розпочати навесні. "Це одна з наших стратегічних військових цілей, ми намагаємося вбити клин у російський фронт на півдні – між Кримом і материковою частиною Росії", – сказав Скібіцький.
Україна почала діставати до Маріуполя
- В останні дні в тимчасово окупованому Маріуполі, який росіяни використовують як військовий хаб, почастішала "бавовна". Донедавна Маріуполь був недосяжним для зброї, яка є в України.
- Ймовірно, Україна отримала змогу дістати окупантів завдяки далекобійному озброєнню. Як відомо, на початку 2023 року Україна отримали позитивні новини із США та Великої Британії щодо далекобійного озброєння.
- Експерти в Україні намагаються здогадатися, чим українські воїни підсмажують загарбників на окупованих територіях.
- Військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що є два варіанти, чим могли бути спричиненими вибухи в Маріуполі. Зокрема, вибухи у Маріуполі могли бути спричинені появою нового озброєння в України.
- Романенко припустив, що завдати ударів по російській військовій базі та складу з боєприпасами могли за допомогою безпілотників.
- Військовий експерт та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припускає, що українські захисники, ймовірно, вже отримали керовані бомби на 72 кілометри JDAM або GLSDB з дальністю у 150 кілометрів.
- Керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що вибухи в Маріуполі свідчать, що Збройні Сили України знайшли спосіб бити в тил росіян.