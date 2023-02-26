Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. Він підтвердив, що українська армія також може вдарити по аеродромах або складах росіян ракетами та артилерійськими системами.

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Окупантам слід готуватися до "бавовни"

Скібіцький заявив, що Україна може знищувати склади окупантів на території Росії, зокрема в Бєлгороді.

Не виключено, що ми також будемо знищувати склади зброї або військову техніку на території Росії, наприклад, навколо міста Бєлгород,

– сказав він.

Скібіцький додав, що з Бєлгорода здійснюються напади на Україну.

За його словами, український контрнаступ планують розпочати навесні. "Це одна з наших стратегічних військових цілей, ми намагаємося вбити клин у російський фронт на півдні – між Кримом і материковою частиною Росії", – сказав Скібіцький.

Україна почала діставати до Маріуполя