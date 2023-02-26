Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Он подтвердил, что украинская армия также может ударить по аэродромам или по складам россиян ракетами и артиллерийскими системами.
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Оккупантам следует готовиться к "хлопку"
Скибицкий заявил, что Украина может уничтожать склады оккупантов на территории России, в частности, в Белгороде.
Не исключено, что мы также будем уничтожать склады оружия или военную технику на территории России, например вокруг города Белгород,
– сказал он.
Скибицкий добавил, что из Белгорода совершаются нападения на Украину.
По его словам, украинское контрнаступление планируется начать весной. "Это одна из наших стратегических военных целей, мы пытаемся вбить клин в российский фронт на юге – между Крымом и материковой частью России", – сказал Скибицкий.
Украина начала доставать в Мариуполь
- В последние дни во временно оккупированном Мариуполе, который россияне используют как военный хаб, участился "хлопок". До недавнего времени Мариуполь был недостижимым для оружия, которое есть в Украине.
- Вероятно, Украина получила возможность доставать оккупантов благодаря дальнобойному вооружению. Как известно, в начале 2023 года Украина получили положительные новости из США и Великобритании о дальнобойном вооружении.
- Эксперты в Украине пытаются догадаться, чем украинские воины поджаривают захватчиков на оккупированных территориях.
- Военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что есть два варианта, чем могли быть вызваны взрывы в Мариуполе. В частности, взрывы в Мариуполе могли быть вызваны появлением нового вооружения в Украине.
- Романенко предположил, что нанести удары по российской военной базе и складу с боеприпасами могли с помощью беспилотников.
- Военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предполагает, что украинские защитники, вероятно, уже получили управляемые бомбы на 72 километра JDAM или GLSDB с дальностью в 150 километров.
- Руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что взрывы в Мариуполе свидетельствуют, что Вооруженные Силы Украины нашли способ бить в тыл россиян.