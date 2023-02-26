Об этом сказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Он утверждает, что ВСУ, Силы обороны, все защитники Украины готовы к любым сценариям в течение весенне-летней кампании, которая будет очень сложной.

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Скибицкий отметил, что руководство Украины понимает все сложности и готовится к любым сценариям. В рамках подготовки наше государство усиливает свои способности и получает опыт и сильную поддержку от партнеров.

Кроме того, заместитель начальника ГУР сказал, что сейчас есть четкая поддержка и четкие планы, которые ежемесячно согласовываются на мощной платформе "Рамштайн".

Благодаря тесному сотрудничеству с партнерами и героизму наших воинов, основная цель кремля – полная оккупация Донбасса – за целый год так и не достигнута. Также Скибицкий добавил, что внутренние переломные процессы в России – необратимы.

ВСУ максимально быстро овладевают западной техникой

Представитель украинской разведки рассказал, чем вызвана такая скорость наших воинов. По его словам, к началу полномасштабной агрессии более 350 тысяч украинских военнослужащих имели опыт выполнения боевых задач на Донбассе, участвовали в АТО/ООС

Это люди с боевым опытом, поэтому они сейчас так быстро, через две-три недели, овладевают западной техникой,

– объяснил Скибицкий.

Он добавил, что военная разведка Украины знала заранее каждый шаг врага и готова к началу широкомасштабной агрессии, признаки которой были еще с весны 2021 года.

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