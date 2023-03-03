Причем местные жители жалуются на то, что огонь вспыхнул быстро. Причем над городом поднялся большой густой клуб дыма, который виден из любого уголка Краснодара.
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Божатся о возгорании сухостоя
Соответствующую версию назвали в управлении МЧС Краснодарского края. Ролики, активно выкладываемые в сети, демонстрируют, что ничего так загорелась трава на территории училища.
Очень быстро и большую площадь охватывает. Вдали уже прогорело – все черное, теперь опрокидывается справа к дачам и уже к ограждению достигает,
– говорит автор ролика.
Огонь приближается к многоэтажкам: смотрите видео
Заметим, что вблизи училища находятся многоквартирные дома. Собственно, они за тем же забором, о котором рассказала автор видео.
Иронически отреагировал на это активист и блогер Сергей Стерненко. Он отметил, что в Краснодаре "учения и сверхзвук в районе летного училища".
Трава горит и ее не могут потушить: смотрите видео
Пожарные пытаются обуздать стихию. Машины работают как в поле, так и дежурят на въезде в училище. Интересно, что сотрудники МЧС говорят, что их бригады не причастны к ликвидации огня. Местные журналисты предположили, что в училище решили самостоятельно справиться с этим. Но, как видим, что-то не слишком у них получается.
Дым у училища виден на целый город / Фото из пабликов
Густой дым поднимается высоко в небо / Фото из пабликов
Между тем трава, или что там на самом деле, продолжает активно гореть. А помогает ей в этом ветер, разгоняющий пламя и опрокидывающий его на новые площади.
Интересно, что местные СМИ сообщают также о каком-то звуке, который могли слышать жители Краснодара. Конечно, ничего не произошло. В экстренных службах объяснили, что над городом мог пролетать самолет, что и стало причиной якобы "сверхзвука",
Если не трава горит, то "сверхзвук" самолета
- Так, в России продолжают справляться с новоязом. На этот раз решили взрыв неподалеку Москвы назвать "сверхзвуком" самолета. Этот самый "сверхзвук" был настолько мощный, что изрядно так испугал жителей страны-агрессора.
- По имеющейся информации, взрыв прогремел около 21:30 в одном из сел, расположенных вблизи Коломны. Тогда местные телеграм-каналы сообщили, что на место отправились спасатели.
- Впоследствии эти же спасатели издали гениальное заявление. Они ездили по окрестностям, но так и не смогли найти, где же произошел взрыв. Это крайне неожиданно на фоне того, что пропагандисты вечером сетовали на якобы взорвавшейся в воздушном пространстве России беспилотник.