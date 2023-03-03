Причем местные жители жалуются на то, что огонь вспыхнул быстро. Причем над городом поднялся большой густой клуб дыма, который виден из любого уголка Краснодара.

Читайте также "Что происходит, алло": у Соловьева истерика из-за последних событий на территории России

Божатся о возгорании сухостоя

Соответствующую версию назвали в управлении МЧС Краснодарского края. Ролики, активно выкладываемые в сети, демонстрируют, что ничего так загорелась трава на территории училища.

Очень быстро и большую площадь охватывает. Вдали уже прогорело – все черное, теперь опрокидывается справа к дачам и уже к ограждению достигает,

– говорит автор ролика.

Огонь приближается к многоэтажкам: смотрите видео

Заметим, что вблизи училища находятся многоквартирные дома. Собственно, они за тем же забором, о котором рассказала автор видео.

Иронически отреагировал на это активист и блогер Сергей Стерненко. Он отметил, что в Краснодаре "учения и сверхзвук в районе летного училища".

Трава горит и ее не могут потушить: смотрите видео

Пожарные пытаются обуздать стихию. Машины работают как в поле, так и дежурят на въезде в училище. Интересно, что сотрудники МЧС говорят, что их бригады не причастны к ликвидации огня. Местные журналисты предположили, что в училище решили самостоятельно справиться с этим. Но, как видим, что-то не слишком у них получается.



Дым у училища виден на целый город / Фото из пабликов



Густой дым поднимается высоко в небо / Фото из пабликов

Между тем трава, или что там на самом деле, продолжает активно гореть. А помогает ей в этом ветер, разгоняющий пламя и опрокидывающий его на новые площади.

Интересно, что местные СМИ сообщают также о каком-то звуке, который могли слышать жители Краснодара. Конечно, ничего не произошло. В экстренных службах объяснили, что над городом мог пролетать самолет, что и стало причиной якобы "сверхзвука",

Если не трава горит, то "сверхзвук" самолета