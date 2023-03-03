Местные жители испугались не на шутку. В то же время, спасатели сделали фантастическое заявление: они так и не нашли место взрыва. Их заявление подхватили росСМИ, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Трусились окна и появилась воронка в полтора метра: в Тульской области произошел мощный взрыв

Интересно, что еще вчера российские пропагандистские СМИ устраивали истерику из-за беспилотника. Он якобы взорвался, находясь в воздухе. Обломки искали-искали, но не нашли.

Тем временем власти заявляли о каком-то загадочном "сверхзвуке" от самолета. Возможно, это был Ан-50 – новый герой российских и белорусских пропагандистов.

По состоянию на 3 марта объявили: место взрыва так и не нашли.

Местные – паниковали

Россияне в панике стали делиться деталями взрыва. Они утверждали: бахнуло так мощно, что задрожали окна. Впоследствии опубликовали кадры пожаров. Пылало мощно. В то же время российские власти начали врать, что это якобы жарево от каких-то теплиц.

Интересно, что именно в Коломне расположено Конструкторское бюро машиностроения. В сети рассказали, что там производят "Искандеры".