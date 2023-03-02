Теперь в сети распространяют кадры якобы взлета А-50 в Мачулищах. Их активно распространяют пропагандистские СМИ, сообщает 24 Канал.

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В Минобороны Беларуси заявили, что А-50 выполнял дежурство в небе. Для этого даже записали пропагандистское видео. Заявили, что все вроде бы "прошло по плану". Но мы знаем, как в России все идет по плану. Никаких доказательств, когда на самом деле были сняты кадры – нет.

Интересно, что показали только "взлет" А-50, приземление – нет.

"Взлет" А-50 в Беларуси: смотрите видео

Любопытно! Ранее режим Александр Лукашенко уже пытался убедить всех, что с российским самолетом – все хорошо. Для этого подготовили эффектные кадры, снятые только снизу и сбоку. Кроме того, в кадре намеренно показывали кадры бортовых номеров самолета. Все, чтобы подтвердить, что это действительно А-50. Интересно, что раньше номера тщательно замазывались.

Ответственность за взрывы в Мачулищах взяли на себя белорусские партизаны. Речь идет об инициативе BYPOL.