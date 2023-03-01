Ответственность за атаку взяли на себя белорусские партизаны. Инициатива BYPOL, не поддерживающая режим Лукашенко, сообщила, чем именно могли атаковать самолет.
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Чем атаковали российский самолет в Мачулищах
Инициатива сообщила, что белорусские партизаны использовали для атаки два дрона производства компании DJI, переоборудованные в дроны-камкадзе "кустарным" способом.
Каждый дрон нес заряд 200 граммов взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента использованы металлические шары с приблизительным количеством 200 штук на каждый,
– сообщили в BYPOL.
Более того, они предположили, исходя из опубликованных спутниковых снимков, что есть два места повреждения:
- ключевой элемент – трехкоординатная радиолокационная станция, а именно локатор;
- видны повреждения в районе расположения обтекателя антенны спутниковой радиолинии, в передней части вблизи носового отсека.
Серьезные ли повреждения самолета А-50
В BYPOL рассказывают, что локатор самолетов типа А-50 могли построить на горизонтальных щелевых волноводах или в его основе могут лежать фазированные антенные решетки.
Их повреждение означает, что антенну придется менять полностью с ее полной разборкой и демонтажем. Кроме антенны локатора, под обтекателем должна быть еще антенна системы распознавания "свой – чужой",
– сообщили бывшие милиционеры, не поддерживающие режим Лукашенко.
Они отмечают, что оборудование такого типа – это дорогостоящий искусственный продукт, производимый на основе предварительного заказа. Кроме того, на технику влияли огонь и ударная волна, что приводит к деформации или смещению элементов локатора.
Кроме того, стальные шарики из дронов должны были проникнуть на достаточную глубину в относительно тонкую оболочку корпуса самолета, повредить электрическую провод и СВЧ оборудования – РЛС и станцию, которые обычно размещенные у антенн. Более того, под обшивкой самолета вдоль корпуса много проводов.
Стальные поразительные элементы могли не только разорвать провода, но и вместе с огнем сплавить их. На снимках со спутника такой вид повреждений не удастся увидеть и оценить. Аналогично следует оценивать второе попадание,
– заявили в инициативе.
Кроме того, они добавили, что пока не установлено, тушили ли самолет. Если да, то каким именно веществом. По данным BYPOL:
- высокая температура и реакция на средства пожаротушения также могли привести к изменению цвета крыльев и других элементов;
- если самолет гасили, то велика вероятность, что средства пожаротушения попали на разрушенные места;
- воздействие воды или водных растворов приводит к окислению внутренней части СВЧ волноводов, покрытых металлом с высокой проводимостью;
- высокая энергия сигнала локационных станций в местах коррозии вызывает прогорание этого покрытия – это может вызвать выход из строя самой радиолокационной системы.
В инициативе говорят, что для ремонта возможных повреждений нужна не одна ремонтная бригада, а коллектив специалистов, работающих по своим узким направлениям. Также требуются ремонтные и испытательные стенды. То есть отремонтировать А-50 можно на площадях предприятия, осуществлявшего модернизацию комплекса.
"Высокая вероятность, что предстоит попытка восстановления непосредственно носителя комплекса – самолета Ил-76, чтобы переместить бортовое оборудование для ремонта на производственных площадях", – считают в BYPOL.
Взрывы в Мачулищах: коротко
- 26 февраля в Мачулищах раздались два взрыва. Впоследствии появилась информация о повреждениях российского А-50. Официально это не подтверждали.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал силовиков на совещание сказал доложить о характере внутренней и военной ситуации в Беларуси. Также он требовал от руководителей силовых структур "жесточайшей" дисциплины с особым упором на границе.
- Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан сказал, что эту хорошо подготовленную акцию провели белорусские партизаны. По его словам, это однозначно наземная операция. Ведь на аэродроме беспилотник выйти не смог бы. По его словам, особенно на аэродроме в Мачулищах, где стоит С-400 "Триумф", что не пропустила бы дрон.