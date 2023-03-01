Відповідальність за цю атаку взяли на себе білоруські партизани. Ініціатива BYPOL, яка не підтримує режим Лукашенка, повідомила, чим саме могли атакувати літак.

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Чим атакували російський літак в Мачулищах

Ініціатива повідомила, що білоруські партизани використали для атаки два дрони виробництва компанії DJI, переобладнані в дрони-камкадзе "кустарним" способом.

Кожен дрон ніс заряд 200 грамів вибухової речовини в тротиловому еквіваленті. Як вражаючий елемент використані металеві кулі з приблизною кількістю 200 штук на кожен,

– повідомили в BYPOL.

Ба більше, вони припустили, виходячи з опублікованих супутникових знімків, що є два місця пошкодження:

ключовий елемент – трикоординатна станція радіолокації, а саме локатор;

видно пошкодження в районі розташування обтічника антени супутникової радіолінії, в передній частині поблизу носового відсіку.

Чи серйозні пошкодження літака А-50

У BYPOL розповідають, що локатор літаків типу А-50 могли збудувати на горизонтальних щілинних хвилеводах або в їх основі можуть лежати фазовані антенні грати.

Їх пошкодження означає, що антену доведеться міняти повністю з її повним розбиранням і демонтажем. Крім антени локатора, під обтічником має бути ще антена системи розпізнавання "свій – чужий",

– повідомили колишні міліціонери, які не підтримують режим Лукашенка.

Вони зазначають, що обладнання такого типу – це дорогий штучний продукт, що виготовляється на основі попереднього замовлення. Окрім того, на техніку впливав вогонь та ударна хвиля, що призводить до деформації або зміщення елементів локатора.

Окрім того, сталеві кульки з дронів мали проникнути на достатню глибину у відносно тонку оболонку корпуса літака, пошкодити електричну проводину та НВЧ обладнання – РЛС і станцію, які зазвичай розміщені біля антен. Ба більше, під обшивкою літака вздовж корпусу багато дротів.

Сталеві вражаючі елементи могли не тільки розірвати дроти, а й разом з вогнем і сплавити їх. На знімках із супутника такий вид пошкоджень побачити та оцінити не зможемо. Аналогічно слід оцінювати друге попадання,

– заявили в ініціативі.

Окрім того, вони додали, що наразі не встановлено, чи гасили літак. Якщо так, то якою саме речовиною. За даними BYPOL:

висока температура і реакція на засоби пожежогасіння також могли спричинити зміну кольору крил та інших елементів;

якщо таки літак гасили, то велика ймовірність, що засоби пожежогасіння потрапили на зруйновані місця;

вплив води або водних розчинів призводить до окислення внутрішньої частини НВЧ хвилеводів, покритих металом з високою провідністю;

висока енергія сигналу локаційних станцій у місцях корозії викликає прогорання цього покриття – це може викликати вихід із ладу самої радіолокаційної системи.

В ініціативі кажуть, що для ремонту ймовірних пошкоджень потрібна не одна ремонтна бригада, а колектив фахівців, які працюють у своїх вузьких напрямках. Також потрібні ремонтні та випробувальні стенди. Тобто відремонтувати А-50 можна на площах підприємства, яке здійснювало модернізацію комплексу.

"Висока ймовірність, що буде спроба відновлення безпосередньо носія комплексу – літака Іл-76, щоб перемістити бортове обладнання для ремонту на виробничих площах", – вважають в BYPOL.

Вибухи в Мачулищах: коротко