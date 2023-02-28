В ефірі 24 каналу полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан сказав, що цю добре підготовлену акцію зробили білоруські партизани.
Важливо Поблизу кордону України з Білоруссю була висадка десанту
На його думку, вони вийшли на визначену дальність ураження та відпрацювали якимось із засобів – рівня приблизно схожого до Javelin, або Switchblade.
Це однозначно наземна операція. Наприклад, на аеродром безпілотник вийти не зміг би. Особливо аеродром в Мачулищах, який дійсно закритий системою ППО. Там стоїть С-400 "Тріумф”, що не пропустила б (безпілотник – 24 канал),
– пояснив Роман Світан.
Дивіться відео з Романом Світаном на ютубі 24 каналу:
"Саме тому однозначно це не безпілотник, а наземна група. Вона підійшла близько й поцілила конкретними засобами ураження, на які не змогла відреагувати система "Тріумф", – підсумував Світан.
Він додав, що по ураженню літака можна зробити висновок – вибух мав приблизно 3 – 5 кілограмів.
Що відомо про вибух в Мачулищах: останні новини
- На білоруський військовий аеродром "Мачулищі" прилітали два військово-транспортні борти з центру обслуговування літаків дальнього радіолокаційного стеження. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн". Це може бути додатковим доказом того, що А-50 був пошкоджений.
- Внаслідок "бавовни" отримав пошкодження російський літак А-50. Британська розвідка вважає його важливим для повітряних операцій Росії. Якщо ж А-50 пошкоджений, то це обмежить російські повітряні операції. Попередньо група BYPOL повідомила, що два вибухи пошкодили передню і центральну частини, авіоніку і радіолокаційну антену літака.
- Через вибухи Лукашенко зібрав силовиків, наказав посилити перевірку на кордоні. Згодом ЗМІ повідомили, що білоруські силовики шукають 29-річного уродженця тимчасово окупованого Криму Миколу Швеця.