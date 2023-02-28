Про висадку десанту повідомили у місцевих білоруських ЗМІ з посиланням на пресслужбу 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади. Зазначили, що у Брестській області проводилися військові навчання з росіянами, під час десантувалися парашутисти.

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Планові стрибки відбувалися від 12:00 до 18:00. Військові десантувалися з борту літака Іл-76МД та вертольота Мі-8МТВ на полігоні "Брестський".

Політ Іл-76МД, де могли бути десантники: дивіться відео

Відео могли зняти за десятки кілометрів від кордону

Відео польоту Іл-76МД прокоментував речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Він зазначив, що це відео може бути зняте на відстані 10 – 20 кілометрів від кордону, але ситуація на північних напрямках під контролем. Він запевнив – захисники посилено охороняють кордон.

Станом на кілька годин тому все було спокійно. Поряд з кордоном нічого такого не було,

– розповів Демченко.

Нагадаємо, що у вівторок, 28 лютого, у Волинській та Рівненській областях, які межують з Брестською областю, після 14:00 лунала повітряна тривога.

Кордон Білорусі й України ще більше замінують

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який посилює охорону кордону України з Росією і Білоруссю. Мовиться про те, що 2 кілометри вздовж рубежу будуть замінованими. Крім цього, документ визначає місце прикордонників в загальній системі сил оборони.