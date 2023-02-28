Спутниковые фото Maxar опубликовал журналист СNN Джанлука Меццофьоре. Он отметил, что на самолетах не видно значительных повреждений.
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"Maxar опубликовал эти изображения самолетов A-50 AWAC на авиабазе Мачулищи в Беларуси с сегодняшнего дня. Я не вижу серьезных повреждений", – написал журналист.
Однако в центре мониторинга военной активности Белорусский Гаюн отметили, что поврежденный самолет А-50 был перебазирован.
"Сейчас можем сказать, что борт переставили, место его привычной стоянки резвится, ДРЛО находится в другом месте. Последний раз ДРЛО взлетал 22 февраля", – отметили в Белорусском Гаюне.
На месте красной стрелки мог стоять самолет А-50.
Что происходит на аэродроме
Основатель инициативы BYPOL Александр Азаров рассказал, что оккупанты обеспокоены взрывами в "Мачулищах". По всей вероятности, они хотят перебазировать все военные самолеты на территорию России. По словам Азарова, к разрушению самолета А-50 причастны белорусские партизаны.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко до сих пор не прокомментировал взрывы в "Мачулищах". Азаров отметил, что партизаны, повлекшие взрывы на аэродроме, успели уехать из страны.
"Пути эвакуации строго засекречены. Пусть силовики догадываются, как это произошло. На пунктах пропуска сейчас усилены наряды. Силовики в штатском пытаются установить причастных", – отметил Азаров.
Что известно о поврежденном самолете А-50
- Разведка Великобритании считает, что самолет А-50 важен для воздушных операций России. Он распознавал воздушную обстановку и обеспечивал координацию действий соседних истребителей.
- Стоимость самолета А-50 составляет около 330 миллионов долларов.
- В России насчитывалось примерно 10 таких самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.