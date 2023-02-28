Спутниковые фото Maxar опубликовал журналист СNN Джанлука Меццофьоре. Он отметил, что на самолетах не видно значительных повреждений.

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"Maxar опубликовал эти изображения самолетов A-50 AWAC на авиабазе Мачулищи в Беларуси с сегодняшнего дня. Я не вижу серьезных повреждений", – написал журналист.

Однако в центре мониторинга военной активности Белорусский Гаюн отметили, что поврежденный самолет А-50 был перебазирован.

"Сейчас можем сказать, что борт переставили, место его привычной стоянки резвится, ДРЛО находится в другом месте. Последний раз ДРЛО взлетал 22 февраля", – отметили в Белорусском Гаюне.



На месте красной стрелки мог стоять самолет А-50.

Что происходит на аэродроме

Основатель инициативы BYPOL Александр Азаров рассказал, что оккупанты обеспокоены взрывами в "Мачулищах". По всей вероятности, они хотят перебазировать все военные самолеты на территорию России. По словам Азарова, к разрушению самолета А-50 причастны белорусские партизаны.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко до сих пор не прокомментировал взрывы в "Мачулищах". Азаров отметил, что партизаны, повлекшие взрывы на аэродроме, успели уехать из страны.

"Пути эвакуации строго засекречены. Пусть силовики догадываются, как это произошло. На пунктах пропуска сейчас усилены наряды. Силовики в штатском пытаются установить причастных", – отметил Азаров.

Обратите внимание! После взрывов в Мачулищах, подконтрольные Лукашенко силовые структуры начали поиск "виновных". Одним из задержанных стала местная жительница Кристина Максименко. Кроме того, они также ищут 29-летнего Николая Швеца, уроженца временно оккупированного Крыма. Однако замечания от BYPOL свидетельствуют о том, что мужчина, которого ищут силовики, не имеет никакой связи со взрывами в Беларуси.