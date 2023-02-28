Об этом 24 Каналу рассказал основатель инициативы BYPOL Александр Азаров. По его словам, диверсию организовали белорусские партизаны.

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В начале полномасштабного вторжения они проводили рельсовую войну против российских оккупантов на территории Беларуси. Некоторых участников задерживали и даже стреляли по ним на поражение. Поэтому диверсии на рельсах приостановили и начали готовиться к другим операциям.

Оккупанты могут забрать свои самолеты на территорию России

Как подчеркнул Азаров, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с силовиками сейчас в шоковом состоянии. Они до сих пор не дают комментариев в государственных СМИ по поводу этого инцидента.

Сейчас силовики пытаются найти исполнителей диверсии и даже задерживают людей в населенных пунктах вблизи Мачулищ. Однако партизаны, совершившие эту операцию, уже успешно уехали с территории Беларуси.

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Пути эвакуации строго засекречены. Пусть силовики догадываются, как это вышло. На пунктах пропуска сейчас усилены наряды. Силовики в штатском пытаются установить причастных,

– отметил Азаров.

Он добавил, что для поражения самолета А-50 использовали два самодельных дрона-камикадзе, которые повредили среднюю и переднюю часть этого воздушного судна. Уже была даже информация, что Россия заберет собственные самолеты с территории Беларуси. Но она пока не подтверждена.

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