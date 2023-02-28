Про це 24 Каналу розповів засновник ініціативи BYPOL Олександр Азаров. За його словами, диверсію організували білоруські партизани.

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На початку повномасштабного вторгнення вони проводили рейкову війну проти російських окупантів на території Білорусі. Деяких учасників затримували і навіть стріляли по них на ураження. Тому диверсії на рейках призупинили і почали готуватися до інших операцій.

Окупанти можуть забрати свої літаки на територію Росії

Як наголосив Азаров, самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко разом з силовиками зараз у шоковому стані. Вони досі не дають коментарів у державних ЗМІ щодо цього інциденту.

Зараз силовики намагаються відшукати виконавців диверсії і навіть затримують людей в населених пунктах поблизу Мачулищів. Однак партизани, які скоїли цю операцію, вже успішно виїхали з території Білорусі.

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Шляхи евакуації строго засекречені. Нехай силовики здогадуються, як це сталося. На пунктах пропуску зараз посилені наряди. Силовики в цивільному намагаються встановити причетних,

– зазначив Азаров.

Він додав, що для ураження літака А-50 використали два саморобні дрони-камікадзе, які пошкодили середню та передню частину цього повітряного судна. Вже була навіть інформація, що Росія забрати власні літаки з території Білорусі. Але вона поки не підтверджена.

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