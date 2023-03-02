Тепер у мережі поширюють кадри начебто злету А-50 у Мачулищах. Їх активно поширюють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 канал.
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У Міноборони Білорусі заявили, що А-50 виконував чергування у небі. Для цього навіть записали пропагандистське відео. Все начебто "минуло за планом". Але ми знаємо, як у Росії все йде за планом. Жодних доказів, коли насправді, були зняті кадри – немає.
Цікаво, що показали лише "зліт" А-50, приземлення – ні.
"Зліт" А-50 у Білорусі: дивіться відео
Відповідальність за вибухи у Мачулищах взяли на себе білоруські партизани. Мовиться про ініціативу BYPOL.