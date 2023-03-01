Для цього зняли навіть окремий відеоролик, на якому ціленький літак їздить злітною смугою в "Мачулищах". А щоб сумнівів у глядачів виникало менше, зробили це в сутінках, через що деталі роздивитися вкрай важко.

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Декілька деталей, що одразу потрапляють у вічі

Активісти підтвердили, що відео й справді могло бути знято ввечері 1 березня. На це, зокрема, вказують погодні умови. Однак від пильного ока не сховалися декілька "але".

Передусім вони звернули увагу на обраний час для запису відео та те, з яких ракурсів воно було зняте. Річ у тім, що всі кадри були лише знизу та збоку. Внаслідок такого "спростування наслідків вибухів" не можна розгледіти зверху детальніше пошкодження, зокрема, пошкоджену антену радарного комплексу "Джміль", що обертається.

Ба більше, через те, що літак на ролику лише їздить смугою, невідомо, чи це не єдина здатність, що у нього залишилася.

Крім того, ми можемо стверджувати, що літак нікуди сьогодні не літав,

– наголосили в "Беларускі Гаюн".

Ще одна деталь, яка сіє сумніви у прискіпливих глядачів – це навмисне потрапляння у кадри бортових номерів літака, буцімто пропагандисти з усіх сил намагаються так підтвердити його справжність. Натомість раніше на роликах завжди старанно замазували ці номери.

Пропагандистський ролик з А-50: відео

Розбіжності у фото

Однак руйнівники міфів не зупинилися лише на аналізі відео. Вони порівняли кадри, опубліковані 1 березня, та кадри, зроблені ще наприкінці січня. Завдяки цьому вони зауважили, що "тарілка" літака зараз має інший вигляд.



Порівняння "тарілок" літака / Дані "Беларускі Гаюн"

Неозброєним оком видно, що подряпини з неї зникли, натомість появилася велика чорна пляма.

Нагадаємо, що 26 лютого, рівно в день інциденту, до "Мачулищ" прилетіла бригада ремонтників з Іваново. Наразі ми не робимо однозначних тверджень, проте не виключено, що цими днями міг проходити швидкий первинний ремонт,

– підкреслили активісти.

Тож, ймовірно, після вибухів літак могли дійсно швидко ремонтувати та підфарбовувати, щоб показати його у "робочій формі".

Що трапилося у "Мачулищах" 26 лютого: коротко