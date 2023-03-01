Для этого сняли даже отдельный видеоролик, на котором целый самолет ездит взлетной полосой в "Мачулищах". Чтобы сомнений у зрителей возникало меньше, сделали это в сумерках, из-за чего детали рассмотреть крайне трудно.
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Несколько деталей, сразу попадающих в глаза
Активисты подтвердили, что видео действительно могло быть снято вечером 1 марта. На это, в частности, указывают погодные условия. Однако от пристального глаза не спрятались несколько "но".
Прежде всего, они обратили внимание на выбранное время для записи видео и то, с каких ракурсов оно было снято. Дело в том, что все кадры были только снизу и сбоку. В результате такого "опровержения последствий взрывов" нельзя разглядеть сверху более детально повреждения, в частности, поврежденную антенну вращающегося радарного комплекса "Джмель".
Более того, из-за того, что самолет на ролике только ездит полосой, неизвестно, не единственная ли это оставшаяся у него способность.
Кроме того, мы можем утверждать, что самолет никуда сегодня не летал,
– отметили в "Белорусском Гаюне".
Еще одна деталь, сеющая сомнения у придирчивых зрителей – это умышленное попадание в кадры бортовых номеров самолета, будто пропагандисты изо всех сил пытаются так подтвердить его подлинность. Ранее на роликах всегда тщательно замазывали эти номера.
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Разногласия в фото
Однако разрушители мифов не остановились только на анализе видео. Они сравнили кадры, опубликованные 1 марта, и кадры, сделанные еще в конце января. Благодаря этому они заметили, что "тарелка" самолета сейчас выглядит иначе.
Сравнение "тарелок" самолета / Данные "Беларускі Гаюн"
Невооруженным глазом видно, что царапины из нее исчезли, а появилось большое черное пятно.
Напомним, что 26 февраля, ровно в день инцидента, в "Мачулищи" прилетела бригада ремонтников из Иваново. Пока мы не делаем однозначных утверждений, однако не исключено, что в эти дни мог проходить быстрый первичный ремонт,
– подчеркнули активисты.
Вероятно, после взрывов самолет могли действительно быстро ремонтировать и подкрашивать, чтобы показать его в "рабочей форме".
Что произошло в "Мачулищах" 26 февраля: коротко
- Утром 26 февраля на белорусском аэродроме "Мачулищи" раздались 2 взрыва, в результате которых и был поврежден российский военно-транспортный самолет А-50. В тот день в районе аэродрома было много полицейских и патрульных, которые проверяли все автомобили. Очевидно, взрывы не на шутку испугали режим Лукашенко.
- За взрывы на аэродроме взяли на себя ответственность белорусские партизаны. В результате их деятельности у самолета России, стоимостью примерно в 330 миллионов долларов, повреждена передняя и центральная части, авионика и радиолокационная антенна.
- Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан предположил, что это могло быть работой украинских диверсионно-разведывательных групп. Однако и версию о причастности к взрывам белорусских партизан он не отбросил.