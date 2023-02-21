Отель расположен на Международной улице. Российские СМИ сообщают, что одного взрослого и троих детей удалось спасти. На месте работают пожарные и спасатели.

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Относительно причин пожара – нет официальных данных. Предварительно, постоялец поджег вещи.

"Горит пятый этаж 16-этажного здания на Международной улице в центре Москвы. Проводится эвакуация", – цитируют РосСМИ экстренные службы.

Заметим, что в здании расположены также офисы.

Люди из окон просят о помощи: видео

Что известно о пострадавших

Впоследствии СМИ, ссылаясь на медиков, сообщили, что в результате пожара пострадали по меньшей мере пять человек, среди них – ребенок.

Спасатели отчитались, что во время пожара в доме в центре Москвы спасены 11 человек, из них 7 детей.