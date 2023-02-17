РосСМИ заявили, что погиб по меньшей мере один человек, сообщает 24 Канал. Кроме того, сообщают о трех пострадавших. Детали об их состоянии не раскрывают.
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Что известно о взрыве
По данным, которые публикуют СМИ страны-террориста, взрыв произошел в одном из цехов Чапаевского механического завода. Именно там производят детонаторы и взрывчатку. Сообщается, что причиной "хлопка" и стала детонация взрывчатки.
В настоящее время активно ищут виновного. В сети вспоминают любимые российские "отмазки" о "неудачно покуривших" и работе "легендарной ПВО".
Взрывы и пожары в России – главное
- Взрывы и пожары для России уже классика. Они так полюбили Россию, что посетили ее даже в День Святого Валентина. Тогда вспыхнул автосервис возле одного из НИИ Роскосмоса. В то же время, есть подозрения, что пылало именно в Научно-исследовательском институте точных приборов. На месте инцидента слышали взрывы.
- А за несколько дней до того были взрывы одновременно в Курской, Белгородской и Брянской областях. В целом, эти области страны-террориста стали лидерами по визитам хлопка.