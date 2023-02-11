Об этом на своем YouTube-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он предположил, что это повлияло на боевые действия на фронте.

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Что будет, если в России уничтожат сразу несколько мостов

Если провести масштабную работу по уничтожению нескольких мостов, это может привести к коллапсу инфраструктуры всей России, если бы это было возможно,

– сказал военный эксперт.

По его словам, теоретически такой сценарий возможен. Однако с практической точки зрения для одномоментного уничтожения нескольких мостов необходимы титанические усилия.

Более того, мосты принадлежат к стратегическим объектам и очень хорошо охраняются. Особенно после саботажа на железной дороге несколько месяцев назад. Кстати, россияне даже останавливали на 5 дней Транссибирскую железнодорожную магистраль и приходилось управлять движением вручную.

Жданов предположил, как повлияет на Россию одновременное уничтожение нескольких мостов: смотрите видео

Если же уничтожить несколько мостов, то это будет абсолютный коллапс транспортной системы. В таком случае о логистике на линию фронта даже речь не идет. Так, пока захватчики перестроят поставки на автомобильный транспорт и все довезут, война к тому времени может даже закончиться.

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