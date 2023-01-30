РосСМИ утверждают, что школьники повредили железнодорожный путь "по заданию телеграмм-канала". Об этом пишет 24 Канал.
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Школьникам грозит пожизненное заключение
По информации пропагандистов, учащиеся восьмого класса из города Чехов "вступили в контакт с неизвестными" в телеграмме, предложившим им повредить транспортную инфраструктуру за деньги.
По мнению силовиков, после получения инструкции школьники "выполнили доверенность" и сняли событие на камеру.
В ФСБ сообщили, что такие действия квалифицируются по статье о теракте или диверсии и предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, "в частности, для лиц, достигших 14-летнего возраста". При этом ведомство не сообщает, возбуждено ли дело против подростков и в каком статусе они находятся.
Это уже не первый подобный случай
В середине января в Бурятии задержали трех подростков от 17 до 19 лет. Их также обвиняют в диверсии.
По данным пропагандистов, они обвиняются в организации поджогов на путях станции Дивизионной, которая находится на Восточно-Сибирской железной дороге. Правоохранители утверждают, что они якобы пробирались к питающим дорогу релейным шкафам и уничтожали их самопальными горючими веществами.
РосСМИ уверяют, что подростки получили за поджог 30 тысяч рублей в неизвестном телеграмм-чате, в котором им "предложили заработать".
"Бавовна" в России
- В конце января под минометный обстрел попал населенный пункт Краснооктябрьского Глушковского района Курской области.
- По информации местных властей, россияне смогли насчитать 12 прилетов, в результате которых пострадавших нет. Однако повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без света остались по меньшей мере два населенных пункта.
- 17 января неспокойно в очередной раз было в Белгородской области, которую буквально накрыло "бавовной". Там местные власти решили успокоить россиян баснями о "работе ПВО", а впоследствии в сети сообщили о гибели четырех российских солдат-срочников.