РосСМИ утверждают, что школьники повредили железнодорожный путь "по заданию телеграмм-канала". Об этом пишет 24 Канал.

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Школьникам грозит пожизненное заключение

По информации пропагандистов, учащиеся восьмого класса из города Чехов "вступили в контакт с неизвестными" в телеграмме, предложившим им повредить транспортную инфраструктуру за деньги.

По мнению силовиков, после получения инструкции школьники "выполнили доверенность" и сняли событие на камеру.

В ФСБ сообщили, что такие действия квалифицируются по статье о теракте или диверсии и предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, "в частности, для лиц, достигших 14-летнего возраста". При этом ведомство не сообщает, возбуждено ли дело против подростков и в каком статусе они находятся.

Это уже не первый подобный случай

В середине января в Бурятии задержали трех подростков от 17 до 19 лет. Их также обвиняют в диверсии.

По данным пропагандистов, они обвиняются в организации поджогов на путях станции Дивизионной, которая находится на Восточно-Сибирской железной дороге. Правоохранители утверждают, что они якобы пробирались к питающим дорогу релейным шкафам и уничтожали их самопальными горючими веществами.

РосСМИ уверяют, что подростки получили за поджог 30 тысяч рублей в неизвестном телеграмм-чате, в котором им "предложили заработать".

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