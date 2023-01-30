РосЗМІ стверджують, що школярі пошкодили залізничну колію "за завданням телеграм-каналу". Про це пише 24 Канал.
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Школярам загрожує довічне ув'язнення
За інформацією пропагандистів, учні восьмого класу з міста Чехов "вступили в контакт із невідомими" у телеграмі, які запропонували їм пошкодити транспортну інфраструктуру за гроші.
На думку силовиків, після отримання інструкції школярі "виконали доручення" і зняли подію на камеру.
У ФСБ повідомили, що такі дії кваліфікуються за статтею про теракт чи диверсію і передбачають покарання аж до довічного позбавлення волі, "зокрема для осіб, які досягли 14-річного віку". При цьому відомство не повідомляє, чи порушено справу проти підлітків і в якому статусі вони зараз перебувають.
Це вже не перший подібний випадок
У середині січня у Бурятії затримали трьох підлітків віком від 17 до 19 років. Їх також звинувачують у диверсії.
За даними пропагандистів, їх звинувачують в організації підпалів на шляхах станції Дивізіонної, яка знаходиться на Східно-Сибірській залізниці. Правоохоронці стверджують, що вони нібито пробиралися до релейних шаф, які живлять дорогу, та знищували їх самопальними горючими речовинами.
РосЗМІ запевняють, що підлітки отримали за підпали 30 тисяч рублів у невідомому телеграм-чаті, в якому їм "запропонували заробити".
"Бавовна" в Росії
- Наприкінці січня під мінометний обстріл потрапив населений пункт Краснооктябрський Глушківського району Курської області.
- За інформацією місцевої влади, росіяни змогли нарахувати 12 прильотів, внаслідок яких постраждалих немає. Однак натомість пошкоджені лінії енергопостачання, через що без світла залишилися щонайменше два населених пункти.
- 17 січня неспокійно вчергове було у Бєлгородській області, яку буквально накрило "бавовною". Там місцева влада вирішила заспокоїти росіян байками про "роботу ППО", а згодом у мережі повідомили про загибель чотирьох російських солдатів-строковиків.