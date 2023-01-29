Так, наприкінці січня під мінометний обстріл потрапив населений пункт Краснооктябрський Глушківського району Курської області. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі губернатор Курської області Роман Старовойт, пише 24 Канал.
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12 прильотів у області
За словами чиновника, росіяни змогли нарахувати 12 прильотів, внаслідок яких постраждалих немає. Однак натомість пошкоджені лінії енергопостачання, через що без світла залишилися щонайменше два населених пункти.
Близько 13:00 на місці обривів працювали аварійні бригади, тож губернатор запевнив, що найближчим часом енергопостачання буде відновлено. Також він, звісно ж, звинуватив у всьому Збройні Сили України.
Що цікаво, повідомив губернатор Курської області про вибухи близько 13:10, однак майже як через дві години у мережі не зафіксовано ані фото та відеодоказів, ані коментарів місцевих жителів. Також у коментарях російських ЗМІ громадяни країни-агресорки дивуються, як взагалі такі обстріли можливі. Якщо звести до одного питання, звучатиме воно так: "А де ППО"?
Вибух у Росії: останні новини
- 23 січня потужний вибух прогримів на металургійному заводі під Москвою. У російських екстрених службах запевняли, що причиною вибуху начебто став алюмінієвий пил.
- 17 січня неспокійно вчергове було у Бєлгородській області, яку буквально накрило "бавовною". Там місцева влада вирішила заспокоїти росіян байками про "роботу ППО", а згодом у мережі повідомили про загибель чотирьох російських солдатів-строковиків.
- Загалом вибухи у прикордонних з Україною областях Росії – не рідкість. Тому жителька Шебекіно, що у Бєлгородській області, записала звернення до Путіна. Вона заявила, що її місто начебто щоночі бомблять, та додала: "Ми так більше не можемо жити".