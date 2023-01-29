Так, наприкінці січня під мінометний обстріл потрапив населений пункт Краснооктябрський Глушківського району Курської області. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі губернатор Курської області Роман Старовойт, пише 24 Канал.

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12 прильотів у області

За словами чиновника, росіяни змогли нарахувати 12 прильотів, внаслідок яких постраждалих немає. Однак натомість пошкоджені лінії енергопостачання, через що без світла залишилися щонайменше два населених пункти.

Близько 13:00 на місці обривів працювали аварійні бригади, тож губернатор запевнив, що найближчим часом енергопостачання буде відновлено. Також він, звісно ж, звинуватив у всьому Збройні Сили України.

Що цікаво, повідомив губернатор Курської області про вибухи близько 13:10, однак майже як через дві години у мережі не зафіксовано ані фото та відеодоказів, ані коментарів місцевих жителів. Також у коментарях російських ЗМІ громадяни країни-агресорки дивуються, як взагалі такі обстріли можливі. Якщо звести до одного питання, звучатиме воно так: "А де ППО"?

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