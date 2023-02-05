В сети уже пишут о падении российской ракеты или самолета. Об этом информирует 24 Канал.

Обратите внимание Ракета прилетела буквально в фундамент дома: детали обстрела Харькова россиянами

О взрывах в Белгородской области в сети начали сообщать около 13 часов. Следует отметить, что утром 5 февраля российские захватчики атаковали Харьков. Оккупанты пытались обстрелять город из Белгородской области. По одной из версий, произошел неудавшийся для врага пуск ракеты и снаряд просто упал.

Взрыв в Белгородской области: смотрите видео

Позже в сети сообщили о вероятном падении самолета. Приблизительно в 20 километрах от российско-украинской границы поднялся столб дыма. Заметим, что официальных подтверждений пока нет.

"В небе гудело что-то две минуты, а потом бах", – отметил житель поселка Дубово.

Из-за громкого взрыва в автомобилях сработала сигнализация: смотрите видео

Российские террористы в очередной раз обстреляли Харьков