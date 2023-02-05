У мережі вже пишуть про падіння російської ракети або ж літака. Про це інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Ракета прилетіла буквально у фундамент будинку: деталі обстрілу Харкова росіянами

Про вибухи у Бєлгородській області в мережі почали повідомляти близько 13 години. Варто зазначити, що вранці 5 лютого російські загарбники атакували Харків. Окупанти намагалися обстріляти місто з Бєлгородської області. За однією з версій, стався невдалий для ворога пуск ракети і снаряд просто впав.

Вибух у Бєлгородській області: дивіться відео

Згодом у мережі повідомили про ймовірне падіння літака. Приблизно за 20 кілометрів від російсько-українського кордону піднявся стовп диму. Зауважимо, що офіційних підтверджень поки що немає.

"У небі гуло щось дві хвилини, а потім бах", – зазначив житель селища Дубове.

Через гучний вибух в автомобілях спрацювала сигналізація: дивіться відео

Російські терористи вкотре обстріляли Харків