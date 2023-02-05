У мережі вже пишуть про падіння російської ракети або ж літака. Про це інформує 24 Канал.
Зверніть увагу Ракета прилетіла буквально у фундамент будинку: деталі обстрілу Харкова росіянами
Про вибухи у Бєлгородській області в мережі почали повідомляти близько 13 години. Варто зазначити, що вранці 5 лютого російські загарбники атакували Харків. Окупанти намагалися обстріляти місто з Бєлгородської області. За однією з версій, стався невдалий для ворога пуск ракети і снаряд просто впав.
Вибух у Бєлгородській області: дивіться відео
Згодом у мережі повідомили про ймовірне падіння літака. Приблизно за 20 кілометрів від російсько-українського кордону піднявся стовп диму. Зауважимо, що офіційних підтверджень поки що немає.
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Через гучний вибух в автомобілях спрацювала сигналізація: дивіться відео
Російські терористи вкотре обстріляли Харків
- Близько 08:20 5 лютого окупанти вдарили ракетами по центру міста. Під прицілом ворога опинилася цивільна інфраструктура.
- У Харківській прокуратурі повідомили, що за попередніми даними, росіяни атакували місто ракетами С-300.
- Одна з ракет влучила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозних руйнувань. Поранено охоронця.
- Інша ворожа ракета влучила поблизу житлового будинку. Постраждали четверо мешканців. Зокрема, 58-річний чоловік, дві жінки віком 54 років та 83-річна жінка.
- Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що внаслідок російського обстрілу пошкоджено понад 10 будинків.