Про це на своєму YouTube-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він припустив, як це вплинуло на бойові дії на фронті.

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Що буде, якщо в Росії знищать одразу кілька мостів

Якщо провести масштабну роботу по знищенню кількох мостів, то це може призвести до колапсу інфраструктури всієї Росії, якби це було можливо,

– сказав військовий експерт.

За його словами, теоретично такий сценарій є можливим. Однак з практичної точки зору для одномоментного знищення кількох мостів необхідні титанічні зусилля.

Ба більше, мости належать до стратегічних об'єктів й дуже добре охороняються. Особливо після саботажу на залізній дорозі кілька місяців назад. До речі, росіяни навіть зупиняли на 5 днів Транссибірську залізничну магістраль і доводилося керувати рухом вручну.

Жданов припустив, як вплине на Росію одночасне знищення кількох мостів: дивіться відео

Натомість якщо знищити кілька мостів, то це буде абсолютний колапс транспортної системи. У такому разі про логістику на лінію фронту навіть не йде мова. Так, поки загарбники перелаштують постачання на автомобільний транспорт і все довезуть, то війна до того часу може навіть закінчитися.

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