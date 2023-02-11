Про це на своєму YouTube-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він припустив, як це вплинуло на бойові дії на фронті.
До речі У Росії в диверсіях на залізниці вже звинувачують навіть 8-класників
Що буде, якщо в Росії знищать одразу кілька мостів
Якщо провести масштабну роботу по знищенню кількох мостів, то це може призвести до колапсу інфраструктури всієї Росії, якби це було можливо,
– сказав військовий експерт.
За його словами, теоретично такий сценарій є можливим. Однак з практичної точки зору для одномоментного знищення кількох мостів необхідні титанічні зусилля.
Ба більше, мости належать до стратегічних об'єктів й дуже добре охороняються. Особливо після саботажу на залізній дорозі кілька місяців назад. До речі, росіяни навіть зупиняли на 5 днів Транссибірську залізничну магістраль і доводилося керувати рухом вручну.
Жданов припустив, як вплине на Росію одночасне знищення кількох мостів: дивіться відео
Натомість якщо знищити кілька мостів, то це буде абсолютний колапс транспортної системи. У такому разі про логістику на лінію фронту навіть не йде мова. Так, поки загарбники перелаштують постачання на автомобільний транспорт і все довезуть, то війна до того часу може навіть закінчитися.
У Росії регулярно трапляється "бавовна": останні новини
- Мешканці Бєлгородської області Росії постійно скаржаться на "бавовну". Так, 5 лютого у російських соцмережах з'явилася інформація про нібито падіння літака. Повідомлялося, що приблизно за 20 кілометрів від російсько-українського кордону піднявся стовп диму.
- Варто зазначити, що вранці цього ж дня російські загарбники атакували Харків. Вони намагалися обстріляти місто саме з Бєлгородської області. За однією з версій, стався невдалий для ворога пуск ракети й снаряд просто впав.
- Наступного дня, 6 лютого, "бавовнятко" дісталося до російського міста Калуга. У російських телеграм-каналах писали, що нібито "вибухнув безпілотник" неподалік міста.
- Регіональна влада написала, що "уламки дрона" нібито не пошкодили цивільну та соціальну інфраструктуру. Крім того, там зазначили, що постраждалих внаслідок інциденту немає.