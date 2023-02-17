РосЗМІ заявили, що загинула щонайменше одна людина, інформує 24 канал. Окрім того, повідомляють про 3 постраждалих. Деталей про їхній стан не розкривають.

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Що відомо про вибух

За даними, які поширюють ЗМІ країни-терористки, вибух пролунав в одному з цехів Чапаївського механічного заводу. Саме там виготовляють детонатори та вибухівку. Повідомляють, що причиною "хлопка" й стала детонація вибухівки.

Наразі активно шукають винного. У мережі згадують улюблені російські "відмазки" про "невдало покурили" та роботу "легендарної ППО".

Вибухи та пожежі у Росії – головне