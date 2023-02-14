Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Спершу повідомили, що епіцентр займання поряд з Науково-дослідним інститутом точних приладів. Тож підозрювали, що пожежа виникла там, про це пише 24 Канал.

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Чергова пожежа у Росії

Зауважмо, що цей НДІ є частиною Роскосмосу, а його спеціалізація – "розробка та виготовлення каналів радіоуправління для об'єктів морського та авіаційного реактивного озброєння".

Однак згодом росЗМІ почали стверджувати, що пожежа виникла всього-на-всього в одному з автосервісів. Пожежі надали підвищений ранг складності.

Повідомляють, що на місці займання було чути вибухи. Це вибухають каністри з паливом. Площа пожежі 1500 квадратних метрів.

Працівники МНС витягнути з помешкання трьох людей. На другому поверсі будівлі вогнем заблоковано двох осіб. Інформація про загиблих не надходила.

У Москві чергова пожежа: дивіться відео

У Москві горить автосервіс: відео

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