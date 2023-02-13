Місцеві ЗМІ та телеграм-канали повідомляють, що надзвичайна ситуація трапилася в районі міста Мишкін та села Рипи. Після того, як там пролунав потужний вибух, почалася серйозна пожежа, пише 24 Канал.

До теми Росія знову палає: у Вологодській області потужно загорівся газопровід

Що відомо про вибух

За даними місцевих ЗМІ, причиною аварії став витік на ділянці газопроводу в районі села Єремейцеве. Розрив відбувся у сполученні його берегової частини та підводної.

Рятувальники, які прибули приборкувати вогонь, зауважили, що на місці виклику був розрив газопроводу діаметром приблизно один метр. Також до цього часу горіння зупинилося.

Стовп полум'я до небес

Як розповіли місцеві жителі, червоне зарево пожежі було настільки сильним, що його бачили далеко від місця аварії.

Також у місцевих каналах інформації підкреслили, що станом на 20:30 офіційної інформації від місцевої влади про подію не було. Також рятувальникам не поступали дані про постраждалих.